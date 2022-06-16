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أنفاق وجسور جديدة بشارع الملك عبدالله الثاني

منذ 6 دقائق
أنفاق وجسور جديدة بشارع الملك عبدالله الثاني

وطنا اليوم:كشفت الخطة الاستراتيجية لأمانة عمّان 2022-2026، عن إنشاء أنفاق وجسور جديدة في شارع الملك عبدالله الثاني بالعاصمة، خلال الأعوام القليلة القادمة.
ووفق الاستراتيجية ، فقد رصدت أمانة عمّان نحو 45 مليون دينار لإنشاء هذه المشاريع في شارع الملك عبدالله الثاني، الذي يربط الشمال بالوسط والجنوب، إذ يعد أحد أبرز الطرق الحيوية بالعاصمة.

** مشروع إنشاء تقاطع البا هاوس

وفي تفاصيل هذا المشروع، تهدف الأمانة إلى إيجـاد الحلول المرورية والهندسـية اللازمة لمعالجـة الاختناقات المرورية علـى أحد أهم محاور الطرق الاستراتيجية متمثلـة بشـارع الملـك عبـد اللـه الثانـي ابـن الحسـين، وتقاطـع الثـورة العربية الكبـرى وشـارع رفاعة الانصاري وبما ينسـجم مع تخطيـط المدينة ونموهـا المسـتقبلي المتوقـع وبمـا يتماشـى مع خطـط أمانة عمان لتشـغيل منظومة النقـل العام و الباص السـريع.
ويتضمـن المشـروع المقتـرح إيجـاد حـل مـروري نموذجـي مكـون مـن عـدة مسـتويات ممـا سيسـهم في انسـيابية الحركـة المروريـة ورفـع مسـتوى الخدمـة للتقاطـع للسـنوات الخمـس والعشـرين القادمـة وكمـا يلـي:

– جسـر علـوي باتجاهيـن علـى شـارع الملـك عبـد اللـه الثانـي يربـط شـارع الثـورة العربيـة الكبـرى بشـارع رفاعـة الأنصاري، بالإضافة إلى تأمين حـركات الالتفاف مـن شـارع رفاعـة الأنصاري الـى شـارع الملـك عبـد اللـه الثانـي باتجـاه المدينـة الطبيـة ويربـط شـارع الثورة العربية الكبرى بدوار صويلح.

– جسـر علـوي باتجاهيـن يربـط مبنـى محطـة صويلـح بشـارع الملـك عبـد اللـه الثانـي “محطـة البـاص السـريع” ضمـن المرحلـة من المشروع.

– يشمل العمل حجز حيز لمسار الباص السريع ضمن المرحلة الثانية من المشروع.

– أعمال بنية تحتية وأرصفة وأعمال تصريف مياه أمطار.

– كما يتضمن المشروع أعمال تجميلية تسهم في جمال المدينة وتحسين البيئة ونوعية الهواء

وتقدر الموازنات المطلوبة لهذا المشروع بنحو 15 مليون دينار، بالشراكة مع وزارة الأشغال، ومن المتوقع بدء تنفيذه في العام 2023.

** مشروع إنشاء تقاطع الثامن

يهــدف المشــروع الــى إيجــاد الحلــول المروريــة والهندســية اللازمة لمعالجــة الاختناقات المروريــة علــى أحــد أهــم محــاور الطــرق الاستراتيجية والمتمثلـة بشـارع الملـك عبـد اللـه الثانـي بـن الحسـين وشـارع زهـران وتقاطعهـم مـع شـارع حسـني صوبـر وبمـا ينسـجم مــع تخطيــط المدينــة ونموهــا المســتقبلي المتوقــع.
يتضمـن المشـروع المقتـرح إيجـاد حـل مـروري نموذجـي مكـون مـن عـدة مسـتويات ممـا سيسـهم في انسـيابية الحركـة المروريـة ورفـع مسـتوى الخدمـة للتقاطـع للسـنوات الخمـس والعشـرين القادمـة وكمـا يلـي:

– نفق على شارع الملك عبد الله الثاني باتجاه شارع المطار بثلاث مسارب

– نفـق باتجـاه شـارع زهـران “الـدوار السـابع” متفـرع مـن النفـق القـادم مـن شـارع الملـك عبداللـه الثانـي بمسـرب واحـد وبعـرض 5 متـر مـع مواقـف للطـوارئ .

– جسرين سفليين من وإلى وادي السير /زهران بمسربين لكل اتجاه

– جسر علوي على شارع الملك عبد الله الثاني قادم من شارع المطار باتجاه صويلح بعرض 3 مسارب.

– تقاطـع علـى مسـتوى الطريـق “إشارة مروريـة” لباقـي الحـركات المرويـة “الالتفاف وحـركات الشـمال” وتشـمل موقـع لمحطـة البـاص السـريع

– مسار الباص السريع ضمن المرحلة الثانية من المشروع

– أعمال بنية تحتية وأرصفة وأعمال تصريف مياه أمطار

– كما يتضمن المشروع أعمال تجميلية تسهم يف جمال المدينة وتحسين البيئة ونوعية الهواء

وتقدر الموازنات المطلوبة لهذا المشروع، بنحو 30 مليون دينار، بالشراكة مع وزارة الأشغال، ومن المتوقع بدء تنفيذه في العام 2023


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