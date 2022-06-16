الخطة الاستراتيجية .. مليون دينار لإنشاء أدراج في عمّان

وطنا اليوم:كشفت الخطة الاستراتيجية لأمانة عمّان 2022-2026، عن رصد الأمانة مليون دينار، لإنشاء أدراج للمناطق المرتفعة بالعاصمة.

ووفق الاستراتيجية، تهدف الأمانة لإنشاء وصيانة الأدراج الخرسانية، وذلك للتغلب على طبيعة عمّان الجبلية عن طريق إنشاء شبكة من الأدراج لربط المواطنين بالخدمات المختلفة وإيصالهم إليها بيسر وسهولة.

كما تهدف الأمانة من ذلك، إلى إضفاء منظرا جماليا متجددا على روح المدينة.

وتقدر تكلفة المشروع الاجمالية مليون دينار، خلال الأعوام 2022 -2026، وبواقع 200 ألف دينار سنوياً.

ووضعت الأمانة مؤشر قياس لأداء تنفيذ المشروع، من خلال بيان كمية الأعمال المنجزة من مشروع الأدراج بالمتر المربع.

وأطلقت أمانة عمّان استراتيجيتها للأعوام 2022-2026، والتي تتضمن 212 مشروعا ومبادرة لتحقيق 15 غاية استراتيجية و30 هدفا استراتيجيا بكلفة اجمالية 918 مليون دينار