شعبة العمليات والتدريب تنفذ تمرين اخلاء وهمي في الخدمات الطبية الملكية

وطنا اليوم_نفذت شعبة العمليات والتدريب في مديرية الخدمات الطبية الملكية يوم امس الاربعاء وبالتنسيق مع مديرية دفاع مدني غرب عمان تمرين إخلاء وهمي.



واشتملت فرضية التمرين على حدوث حريق في أحد الطوابق، مما أدى إلى تفعيل خطة الحريق وتوزيع المهام المحددة على أعضاء فريق الحريق ومن ثم البدء بإخلاء مبنى المديرية من المرتب، وتضمن التمرين على تدريب العاملين على الطريقة الصحيحة لإستخدام طفايات الحريق.



وقال رئيس شعبة العمليات والتدريب العقيد الركن ياسر النعيمات تماشيا مع خطط السلامة العامة تم تنفيذ هذا التمرين بهدف تعزيز قدرات وكفاءة العاملين للتعامل مع الظروف الطارئة.