رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تغرد عبر التويتر: الأردن شريك أساسي للاتحاد الأوروبي

وطنا اليوم_نشرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عبر حسابها تويتر



“إنه لمن دواعي سروري أن ألتقيKingAbdullahII في عمان اليوم. الأردن شريك أساسي للاتحاد الأوروبي. لديك دور حاسم تلعبه في استقرار وازدهار المنطقة. إن شراكتنا تنمو ويدعم الاتحاد الأوروبي استثمارات كبيرة في بلدك.”



