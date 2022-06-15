العيسوي يقدم واجب العزاء بوفاة اللواء المتقاعد صايل الحويطات

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى قبيلة الحويطات بوفاة اللواء المتقاعد صايل محمد الرشايدة الحويطات.

ونقل العيسوي، خلال زيارته إلى بيت عزاء المرحوم، تعازي ومواساة جلالة الملك لأسرة وذوي الفقيد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه