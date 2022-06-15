بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

هولندا و فرنسا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الدّعم المُقدّم إلى القوات المسلّحة وقوات الأمن الأردنيّة

منذ 3 دقائق
هولندا و فرنسا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الدّعم المُقدّم إلى القوات المسلّحة وقوات الأمن الأردنيّة



وطنا اليوم_عمان، الأردن – الأربعاء 15 حزيران، يونيو 2022 – وقعت سفارة مملكة هولندا وسفارة جمهورية فرنسا اليوم مذكرة تفاهم للتمويل المُشترك لمشروع دعم عمليات أمن الحدود للقوات المُسلّحة وقوات الأمن الأردنيّة في منطقة الرويشد.

وبحضور ممثلين عن القوات المسلحة الاردنيّة، وقع كلّ من سعادة السفيرة الفرنسيّة في عمّان السيدة فيرونيك فولاند-عنيني واالقائم بالأعمال في السفارة الهولنديّة لدى المملكة الأردنيّة الهاشميّة السيّد مارك هاسيلار مذكرة التفاهم في مقرّسفارة مملكة هولندا في عمّان. ويبلغ إجمالي مساهمة البلدين 1.9 مليون يورو: 1.45 مليون يورو من مملكة هولندا و 0.45 مليون يورو من الحكومة الفرنسيّة.

ويهدف المشروع المُشترك التمويل إلى دعم الأمن والاستقرار في الأردن من خلال تطوير إدارة متكاملة للحدود وتحسين القدرة على الاستجابة للأزمات الأمنيّة على طول الحدود الثلاث في المنطقة العسكرية الشرقيّة. وبالإضافة إلى ذلك، سيعمل المشروع على تحديث المرافق الحاليّة للمركز اللوجستيّ والإداريّ الكائن في منطقة الرويشد.

إنّ تعزيز قدرة الأردن الشاملة على الردّ بطريقة متكاملة على التهديدات المحتملة في هذه المنطقة النائية سيزيد من استقرار المنطقة وسيحسّن جودة ومهارات قوات الأمن الأردنيّة.

في معرض حديثه، قال السيد مارك هاسيلار، االقائم بالأعمال في السفارة الهولنديّة لدى المملكة الأردنيّة الهاشميّة، “نحن ندعم هذا المشروع كجزء من صندوق الاستقرار الهولنديّ الذي يُعتبر الأردن فيه من الدول ذات الأولويّة. وفي السنوات القادمة، لن يساهم الدعم الهولنديّ في تعزيز الأمن والاستقرار وتوفير فرص العمل في منطقة الرويشد النائية فحسب، بل سيساهم أيضًا في إمكانيّات التدريب لمشاريع الإدارة المتكاملة للحدود في المُستقبل.”
ومن جانبها، قالت سعادة سفيرة الجمهوريّة الفرنسيّة لدى المملكة الأردنيّة الهاشميّة، السيّدة فيرونيك فولاند-عنيني، “تشارك فرنسا منذ عام 2019 في مشروع المركز اللوجستيّ للرويشد. إذ ومن خلال الوكالة الفرنسيّة للخبرة الفنيّة الدوليّة «إكسبرتيز فرانس»، قامت فرنسا بتأمين تمويلها ضمن الستّة ملايين يورو المُقدّمة من صندوق الاتّحاد الأوروبيّ. وبفضل هذه الاتفاقيّة مع شركائنا الهولنديّين والتمويل المباشر من كلا البلدين، سنتمكّن من الوصول إلى القدرة التشغيلية الكاملة للمركز في غضون الأشهرالقادمة.”
أمّا العميد الرّكن د. يوسف الخطيب، مساعد رئيس هيئة الأركان للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعيّة، فقال، “كما نعلم جميعًا، يتمتع الأردن بعلاقات ممتازة مع جميع دول الاتحاد الأوروبيّ، ولا سيما هولندا وفرنسا. هذه العلاقة مدفوعة بقيم ومصالح مشتركة. نحن في الأردن نتطلع إلى تقوية علاقاتنا لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، وهذا المشروع دليل آخر على هذه العلاقة المثمرة “.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الإدارة المتكاملة للحدود تربتط ارتباطًا وثيقاً بحقوق الإنسان والأمن البشريّ وتنقل البشر، وسيساعد تطويرها في ردع واكتشاف ومنع دخول أيّة أسلحة ومواد مخدرة غير مشروعة وغير ذلك .

fb img 16553105084583565965898779571837 - وطنا نيوز
fb img 16553105056546159475782548312999 - وطنا نيوز

تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

19:33

مالذي يحدث في هيئة الاعلام ؟

19:31

مديرة أردنية تعتذر لعمال الوطن بسبب تصرف طالباتها

19:26

عاجل|اسعاف عدة اشخاص نتيجة حادث إنقلاب مركبة وإرتطامها بالجزيرة الوسطية في عمان

19:25

الملك يؤكد متانة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

19:11

الشريفة نوف بنت ناصر ترعى ندوه حواريه بعنوان عرار الانسان الشاعر في محافظة اربد

18:55

عاجل|انباء عن نشوب مشادات ومحاولة الاعتداء على رئيس بلدية اربد الكبرى في مكتبه داخل مبنى البلدية

18:35

الخبير النفطي عامر الشوبكي: على الحكومة تقديم دعم نقدي بدل ارتفاع المحروقات

18:29

الهيئة العامة غير العادية لـ ” كابيتال بنك” تصادق على زيادة رأس المال لمصلحه صندوق الاستثمارات العامة

17:58

الباحث والمؤرخ الشيخ حامد النوايسه في ملتقى ابناء الكرك

17:49

جامعة مؤتة : السفير الإماراتي يزور الجامعة

17:00

صندوق أبوظبي يدشن مشروعي توسعة صوامع الجويدة والعقبة

16:55

افيف كوخافي رئيس اركان الجيش الاسرائيلي يهدد بحرب قادمة

16:51

ورشة إقليمية حول دور التكنولوجيا في الوقاية من الفساد ومحاربته

16:49

المولا يفتتح معرض جامعة البترا للفن التشكيلي

16:43

الضمان : مشروع التأمين الصحي ممول بالكامل من الاشتراكات

16:35

المطران دعيبس يدين الاعتداء على كنيسة مأدبا

16:23

أنباء عن طلاق لميس كان صاحبة أغنية “مسيطرة” خلال شهر العسل

16:08

3 قرارات في جلسة مجلس الوزراء.. تفاصيل

16:00

اتفاق بالقاهرة لتصدير الغاز من الكيان المحتل إلى أوروبا عبر مصر

15:53

الأوقاف تنفي إغلاق الأندية الصيفية لتحفيظ وتعلم القرآن الكريم

15:46

قبيلات تزور معلمتي عجلون: سنتخذ الإجراءات القانونية

15:39

ضبط 31 اعتداء كبيرا على خطوط المياه

15:35

  جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا تعقد مؤتمرها الأول لربط مشاريع تخرج طلبتها باحتياجات أسواق العمل

15:34

إشهار “تحالف تحفيز” لمتابعة التحديث الاقتصادي والإداري

15:26

الصناعة والتجارة ترد على عبيدات: كيلو الخبز يكلف (55) قرشا

15:18

وفاة زوجة وزير داخلية تونس متأثرة بإصابتها في انفجار غاز بمنزلها

15:12

تشكيل فريق وزاري لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي

15:10

4 آلاف حكم في قضايا تخريب الطرق العامة بالأردن

15:03

إجتماعات في وزارة المياة وشركاتها كاذبة و دون حلول لمشاكل المواطن و وزير مياة مطبع

15:00

ارتفاع صادرات صناعة عمان 61% في 5 أشهر

14:50

السفير الكويتي : هذا هو سر العلاقة المتينة مع الأردن وبشرى سارة للمعلمين في الأردن !!

14:41

وفاة أب وابنه عطشا في صحراء السعودية

14:34

الاشغال المؤقتة لمتهمين حاولوا ادخال مواد مخدرة للأراضي الاردنية

14:28

العجارمة: جميع اختبارات الثانوية العامة ستكون اختيار متعدد باستثناء مواد العربي والانجليزي والرياضيات

14:23

جامعة البترا وجامعة “تافتس” الأميركية تبحثان التعاون في مجال ابتكار الأغذية

14:06

رؤية حزب الانصار الاردني للحوار الاقتصادي الهادف .. !!!

14:02

للتخفيف من ارتفاع المحروقات.. الحكومة تدعم العائلات والطلبة بـ30 مليونا

13:59

وفد اردني مائي يزور الشركة القابضة للمياه المصرية ويطلع على التجربة المصرية المائية

13:52

وفاة شخص سقط من الطابق الثالث في منطقه الدوار السابع

13:44

في الصحراء … قطر تنصب 1000 خيمة لاستقبال مشجعي كأس العالم

13:34

وطنا اليوم تنشر التفاصيل الكاملة لإستراتيجية أمانة عمان الكبرى للسنوات الخمس القادمه

13:19

البرماوي يؤكد : دعم الطحين بـ165 دينارا و شراء 60 ألف طن قمح بنحو 30 مليون دولار

13:16

الأردن يتعاقد مع شركة إماراتية لتنفيذ مشروع مدينة السيارات في الماضونة

13:14

1.9 مليون يورو من هولندا وفرنسا لدعم أمن الحدود الشرقية في الأردن

13:03

في اربد … شكاوى من ارتفاع الأسعار ومطالبات بتشديد الرقابة على الاسواق … والتاجر متحججا ب ” كلها بتبيع هيك “

12:48

طعمة يتنازل عن كافة مستحقاته المالية للنادي الفيصلي

12:43

الديحاني: توجه كويتي كبير للاستثمار في الاردن

12:43

الفلسفة في جلسة علنية على قناة المملكة

وفيات

وفاة الاقتصادي الاردني إيليا نقلوفيات الأربعاء 15-6-2022وفيات الثلاثاء 14-6-2022وفيات الاثنين 13-6-2022الحواتمة ينعى الوكيل علاء بني ملحم