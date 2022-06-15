هولندا و فرنسا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الدّعم المُقدّم إلى القوات المسلّحة وقوات الأمن الأردنيّة





وطنا اليوم_عمان، الأردن – الأربعاء 15 حزيران، يونيو 2022 – وقعت سفارة مملكة هولندا وسفارة جمهورية فرنسا اليوم مذكرة تفاهم للتمويل المُشترك لمشروع دعم عمليات أمن الحدود للقوات المُسلّحة وقوات الأمن الأردنيّة في منطقة الرويشد.



وبحضور ممثلين عن القوات المسلحة الاردنيّة، وقع كلّ من سعادة السفيرة الفرنسيّة في عمّان السيدة فيرونيك فولاند-عنيني واالقائم بالأعمال في السفارة الهولنديّة لدى المملكة الأردنيّة الهاشميّة السيّد مارك هاسيلار مذكرة التفاهم في مقرّسفارة مملكة هولندا في عمّان. ويبلغ إجمالي مساهمة البلدين 1.9 مليون يورو: 1.45 مليون يورو من مملكة هولندا و 0.45 مليون يورو من الحكومة الفرنسيّة.



ويهدف المشروع المُشترك التمويل إلى دعم الأمن والاستقرار في الأردن من خلال تطوير إدارة متكاملة للحدود وتحسين القدرة على الاستجابة للأزمات الأمنيّة على طول الحدود الثلاث في المنطقة العسكرية الشرقيّة. وبالإضافة إلى ذلك، سيعمل المشروع على تحديث المرافق الحاليّة للمركز اللوجستيّ والإداريّ الكائن في منطقة الرويشد.



إنّ تعزيز قدرة الأردن الشاملة على الردّ بطريقة متكاملة على التهديدات المحتملة في هذه المنطقة النائية سيزيد من استقرار المنطقة وسيحسّن جودة ومهارات قوات الأمن الأردنيّة.



في معرض حديثه، قال السيد مارك هاسيلار، االقائم بالأعمال في السفارة الهولنديّة لدى المملكة الأردنيّة الهاشميّة، “نحن ندعم هذا المشروع كجزء من صندوق الاستقرار الهولنديّ الذي يُعتبر الأردن فيه من الدول ذات الأولويّة. وفي السنوات القادمة، لن يساهم الدعم الهولنديّ في تعزيز الأمن والاستقرار وتوفير فرص العمل في منطقة الرويشد النائية فحسب، بل سيساهم أيضًا في إمكانيّات التدريب لمشاريع الإدارة المتكاملة للحدود في المُستقبل.”

ومن جانبها، قالت سعادة سفيرة الجمهوريّة الفرنسيّة لدى المملكة الأردنيّة الهاشميّة، السيّدة فيرونيك فولاند-عنيني، “تشارك فرنسا منذ عام 2019 في مشروع المركز اللوجستيّ للرويشد. إذ ومن خلال الوكالة الفرنسيّة للخبرة الفنيّة الدوليّة «إكسبرتيز فرانس»، قامت فرنسا بتأمين تمويلها ضمن الستّة ملايين يورو المُقدّمة من صندوق الاتّحاد الأوروبيّ. وبفضل هذه الاتفاقيّة مع شركائنا الهولنديّين والتمويل المباشر من كلا البلدين، سنتمكّن من الوصول إلى القدرة التشغيلية الكاملة للمركز في غضون الأشهرالقادمة.”

أمّا العميد الرّكن د. يوسف الخطيب، مساعد رئيس هيئة الأركان للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعيّة، فقال، “كما نعلم جميعًا، يتمتع الأردن بعلاقات ممتازة مع جميع دول الاتحاد الأوروبيّ، ولا سيما هولندا وفرنسا. هذه العلاقة مدفوعة بقيم ومصالح مشتركة. نحن في الأردن نتطلع إلى تقوية علاقاتنا لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، وهذا المشروع دليل آخر على هذه العلاقة المثمرة “.



وتجدر الإشارة إلى أنّ الإدارة المتكاملة للحدود تربتط ارتباطًا وثيقاً بحقوق الإنسان والأمن البشريّ وتنقل البشر، وسيساعد تطويرها في ردع واكتشاف ومنع دخول أيّة أسلحة ومواد مخدرة غير مشروعة وغير ذلك .