الملك يؤكد متانة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

وطنا اليوم:التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، متانة علاقات الشراكة والصداقة التي تجمع بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والحرص على مواصلة توسيع التعاون في مختلف المجالات.

ولفت جلالته إلى أهمية الاجتماع الرابع عشر لمجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، الذي عقد في الأردن أخيرا، باعتباره أول اجتماع شراكة ينعقد في دولة شريكة من دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، معربا عن تقديره للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمملكة.

وتناول اللقاء المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إذ أكد جلالته ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد فرص حقيقية لإحراز تقدم في تحريك عملية السلام، وكسر الجمود الحالي، ووقف استمرار دوامة العنف الذي يؤثر على أمن المنطقة واستقرارها.

كما تطرق اللقاء إلى سبل تنسيق الجهود والعمل بشكل تكاملي لمواجهة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والبيئة والتغير المناخي.

بدورها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية عمق العلاقات التي تربط الأردن مع الاتحاد الأوروبي والتزام الاتحاد بدعم المملكة.

وثمنت دور الأردن المحوري، بقيادة جلالة الملك، في المنطقة، ومساعي المملكة للوصول إلى حلول سياسية للأزمات فيها وتعزيز الشراكات في الإقليم.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.