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الشريفة نوف بنت ناصر ترعى ندوه حواريه بعنوان عرار الانسان الشاعر في محافظة اربد

منذ دقيقتين
الشريفة نوف بنت ناصر ترعى ندوه حواريه بعنوان عرار الانسان الشاعر في محافظة اربد

وطنا اليوم_رعت الشريفة نوف بنت ناصر ، اليوم الأربعاء في بيت عرار الثقافي بإربد، ندوة حوارية بعنوان” عرار الإنسان الشاعر”، والتي نظمتها جامعة عمان العربية بالتعاون مع منتدى عرار الثقافي، وذلك ضمن فعاليات احتفالية إربد عاصمة للثقافة العربية 2022 وبمناسبة اختيار شاعر الأردن عرار رمزا للثقافة العربية.


وقالت الشريفة نوف إن تمازج الاحتفال بإربد كعاصمة للثقافة العربية مع اختيار عرار رمزا للثقافة العربية تجسد أهمية الأردن عموما وإربد على وجه التحديد في المشهد الثقافي العربي والقومي وتربط الأصالة بالمعاصرة وتعكس أهمية الموروث الثقافي والشعري والأدبي الذي خلفه عرار للأجيال.


وأشار رئيس الجامعة الدكتور محمد الوديان إلى أهمية التشاركية بين مختلف القطاعات والجهات ومنابر العلم لتلتقي مع منابر الأدب والثقافة انعكاسا لروح الأمة وثقافتها ومخزونها الحضاري الذي يشكل الأدب أهم روافعه، لافتا إلى أن مثل هذه الفعاليات تعمل على مد جسور الترابط بين الأجيال وتثري قيمة الاعتزاز برجالات الوطن ورموزه وموروثه الزاخر بالشواهد على اصالته وعراقته ومجده وتاريخه.


وتحدث في الندوة الدكتور عبدالقادر الرباعي والدكتور خالد بني حمدان ورئيس المنتدى الشاعر يوسف الطلافحة ورئيس قسم اللغة الانجليزية والترجمة في الجامعة الدكتور خليل البطاينة والأديب محمد القرالة.


وتناول المتحدثون جوانب من سيرة وشخصية عرار وأثره في بناء المشهد الثقافي، بالإضافة إلى صفاته الإنسانية وتمسكه بالقيم والمعاني والخصال الأصيلة التي شكلت دافعا للنهوض بالواقع الثقافي وإثراء الساحة الوطنية بالأدباء والشعراء في المراحل اللاحقة، مؤكدين أن عرار الشاعر والإنسان ما زال يشكل شخصية محورية في الأدبين الأردني والعربي.


وفي ختام الندوة، كرمت الجامعة الشريفة نوف بنت ناصر ورئيس المكتب التنفيذي لاحتفالية إربد عاصمة للثقافة العربية المهندس منذر البطاينة والقائمين على منتدى عرار وبيت عرار.

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