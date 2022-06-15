الباحث والمؤرخ الشيخ حامد النوايسه في ملتقى ابناء الكرك

وطنا اليوم – استضاف ملتقى أبناء الكرك الثقافي والاجتماعي في عمان يوم أمس الباحث والمؤرخ الشيخ حامد النوايسه في محاضرة عن الكرك في التاريخ .

حضر اللقاء مجموعة كبيرة من الباحثين والكتاب والمؤرخين والمثقفين حيث دار حوار بعد المحاضرة تحدثت فيها الكاتبة والشاعرة الاردنية عائشه الخواجا الرازم من خلال ابيات شعرية لها عن ارتباط اهل الكرك بفلسطين .

كما وجه المؤرخ حامد النوايسه انتقاد لاذع للداعية الأردني الدكتور محمد نوح القضاة حول تصريحاته الأخيرة عن مديَن وقصة سيدنا موسى بالكرك وقال انه قد مسخر التاريخ بوصف أهل الكرك بأنهم هم نفس أهل سيدنا شعيب الذين عرف عنهم الغش والحرمنه في الموازين والمكاييل وهذه ليست من شيّم وطبائع وأخلاق الكركية .

كما تحدث رئيس الملتقى الدكتور المهندس اسامه العمارين بعد أن رحب بالضيف وقدم له درع الملتقى عن الملتقى وأهدافه ونشاطاته..

كما تحدث السيد عبدالسلام المعايطة رئيس مبادرة خطوات لإحياء مدينة الكرك الذين حضروا من الكرك لأجل المحاضرة وتكلموا عن مبادراتهم ونشاطاتهم .