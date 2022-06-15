الضمان : مشروع التأمين الصحي ممول بالكامل من الاشتراكات

وطنا اليوم:قال مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، الثلاثاء، إن مشروع التأمين الصحي الخاص بالضمان الاجتماعي سيكون ممولاً بالكامل من الاشتراكات ولن يكون هناك مساهمة حكومية.

وأضاف الرحاحلة ، أن “التأمين الصحي الخاص بالضمان أصبح حاجة ملحة كون ثلث الأردنيين غير مشمولين بتأمين صحي بحسب المملكة

وتوقع الرحاحلة أن يصل عدد المشتركين بالتأمين الصحي إلى مليون مستفيد، مؤكداً أن الاقتطاع سيكون بواقع 5% بالمجمل، 3% من العامل و2% من المنشاة