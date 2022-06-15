المطران دعيبس يدين الاعتداء على كنيسة مأدبا

وطنا اليوم:زار المطران جمال دعيبس النائب البطريركي للاتين في الأردن الكنيسة والدير في مادبا، رافقه عدد من كهنة البطريركية اللاتينية، حيث التقوا الأب فراس نصراوين كاهن الرعية وكهنة من الكنائس الشقيقة، وعدد من أبناء الرعية والمدينة، واستمعوا منه على تفاصيل اعتداء.

جاء ذلك عقب الاعتداء الفردي والمحدود الذي حصل مساء الاثنين، على كنيسة القديس يوحنا المعمدان للاتين في محافظة مأدبا.

وكان أحد الأشخاص قد دخل إلى الكنيسة ودمر بعض ممتلكاتها، وكان يصرخ مستهزئا بالعقائد، حيث تم إخبار الأجهزة الأمنية فوراً بالحادثة، بعد أن قام أحد أفراد الرعية بالإمساك به ومنعه من القيام بأعمال أخرى.

بدوره أثنى المطران جمال على دور وزارة الداخلية ومحافظة مادبا والأجهزة الامنية بكافة مرتباتها، في المتابعة الحثيثة والقبض على الشخص الجاني بسرعة قياسية.

وقال “إننا نشجب وندين أي اعتداء على المقدسات وبيوت العبادة، من كنائس ومساجد، وهي أماكن ترفع فيها الصلوات وأدعية المحبة بين الناس أجمعين”.