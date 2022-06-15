بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

ضبط 31 اعتداء كبيرا على خطوط المياه

منذ دقيقتين
ضبط 31 اعتداء كبيرا على خطوط المياه

وطنا اليوم:نفذت وحدة الرقابة الداخلية في وزارة المياه والري/ سلطة المياه حملة أمنية بالتنسيق مع مديرية الأمن العام وقوات الدرك بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة والكوادر الفنية في مديرية مياه الشونة الجنوبية وبالتعاون مع شركة مياهنا لإزالة الاعتداءات على خطوط مياه رئيسية للشرب لاستخدامها لري مزارع وتزويد “شاليهات” سياحية وتعبئة صهاريج في مناطق سويمة والجوفة/ الشونة الجنوبية وعمان تزود مزارع وشاليهات وتعبئة صهاريج مخالفة وبيعها.
وفي التفاصيل، بينت الوزارة أنه ضمن الجهود المتواصلة لحملة إحكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة، قامت كوادر وزارة المياه والري/ سلطة المياه – وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياهنا وبإسناد من مديرية الأمن العام وقوات الدرك بإزالة اعتداء في عمان قرب إشارات الغاز تتمثل بسحب خطوط كبيرة من خط ناقل لتزويد مزرعة مزروعة بالبندورة بمساحة 20 دونما ومظلة تنكات مخالفة، وكذلك في منطقة سويمة تمكنت من إزالة اعتداءين كبيرين على خط ناقل 1000 ملم يزود العاصمة عمان والآخر على خط ناقل قطر 400 ملم لتزويد شاليهات ومظلات صهاريج مخالفة، وفي منطقة الجوفة/ الشونة الجنوبية تم ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط رئيسية لتزويد مزارع وشاليهات من حصص مناطق الشونة الجنوبية والجوفة، وتم إزالة هذه الاعتداءات وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.
وأهابت الوزارة/ سلطة المياه بالجميع بأهمية الإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات التي تؤثر على التزويد المائي وتخلق إرباكات كبيرة في التزويد للمناطق، مشيدة بتعاون المواطنين الدائم وكافة الجهات لإنجاح جهودها


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

15:35

  جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا تعقد مؤتمرها الأول لربط مشاريع تخرج طلبتها باحتياجات أسواق العمل

15:34

إشهار “تحالف تحفيز” لمتابعة التحديث الاقتصادي والإداري

15:26

الصناعة والتجارة ترد على عبيدات: كيلو الخبز يكلف (55) قرشا

15:18

وفاة زوجة وزير داخلية تونس متأثرة بإصابتها في انفجار غاز بمنزلها

15:12

تشكيل فريق وزاري لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي

15:10

4 آلاف حكم في قضايا تخريب الطرق العامة بالأردن

15:03

إجتماعات في وزارة المياة وشركاتها كاذبة و دون حلول لمشاكل المواطن و وزير مياة مطبع

15:00

ارتفاع صادرات صناعة عمان 61% في 5 أشهر

14:50

السفير الكويتي : هذا هو سر العلاقة المتينة مع الأردن وبشرى سارة للمعلمين في الأردن !!

14:41

وفاة أب وابنه عطشا في صحراء السعودية

14:34

الاشغال المؤقتة لمتهمين حاولوا ادخال مواد مخدرة للأراضي الاردنية

14:28

العجارمة: جميع اختبارات الثانوية العامة ستكون اختيار متعدد باستثناء مواد العربي والانجليزي والرياضيات

14:23

جامعة البترا وجامعة “تافتس” الأميركية تبحثان التعاون في مجال ابتكار الأغذية

14:06

رؤية حزب الانصار الاردني للحوار الاقتصادي الهادف .. !!!

14:02

للتخفيف من ارتفاع المحروقات.. الحكومة تدعم العائلات والطلبة بـ30 مليونا

13:59

وفد اردني مائي يزور الشركة القابضة للمياه المصرية ويطلع على التجربة المصرية المائية

13:52

وفاة شخص سقط من الطابق الثالث في منطقه الدوار السابع

13:44

في الصحراء … قطر تنصب 1000 خيمة لاستقبال مشجعي كأس العالم

13:34

وطنا اليوم تنشر التفاصيل الكاملة لإستراتيجية أمانة عمان الكبرى للسنوات الخمس القادمه

13:19

البرماوي يؤكد : دعم الطحين بـ165 دينارا و شراء 60 ألف طن قمح بنحو 30 مليون دولار

13:16

الأردن يتعاقد مع شركة إماراتية لتنفيذ مشروع مدينة السيارات في الماضونة

13:14

1.9 مليون يورو من هولندا وفرنسا لدعم أمن الحدود الشرقية في الأردن

13:03

في اربد … شكاوى من ارتفاع الأسعار ومطالبات بتشديد الرقابة على الاسواق … والتاجر متحججا ب ” كلها بتبيع هيك “

12:48

طعمة يتنازل عن كافة مستحقاته المالية للنادي الفيصلي

12:43

الديحاني: توجه كويتي كبير للاستثمار في الاردن

12:43

الفلسفة في جلسة علنية على قناة المملكة

12:28

الحباشنة يطالب الحكومة بوقف بيع الخبز في المحلات التجارية

12:21

%100 حجوزات فنادق البترا بين أيلول وتشرين الثاني

12:15

جيدكو تغطي نصف كلفة شحن الصادرات الاردنية

12:13

دراسة: انخفاض انتشار فقر الدم بالأردن

12:07

رصد مركبة تسير بسرعة 202 كلم على طريق الـ100

12:00

استبعاد ٥ الآف أسرة من برنامج الدعم النقدي بعد تحسن مستوى معيشتهم

11:47

المدعي العام يوقف قاتل زوجته لأسبوعين على ذمة التحقيق

11:42

الصحة العالمية : اسم فيروس جدري القرود سيتغير

11:26

وفاة الاقتصادي الاردني إيليا نقل

11:18

شكاوى من انتشار الحفر في شوراع معان

11:15

مطالب بالسماح لشركات التأمين بتحديد قيمة القسط الإلزامي

11:05

وفاة 8 أشخاص في حريق خلال عيد ميلاد بإيران

10:50

الحكومة تدرس عملية فرض رسوم على الطرق السريعة

10:39

ولي أمر طالبتين يعتدي على معلمتين “بموس” في مدرسة بعجلون

10:31

أمانة عمّان تستكمل مشروع أبراج السادس على 3 مراحل

10:19

اتفاقية لتعزيز التعاون بين عمان الاهلية و نقابة المهندسين

10:17

مدارس الجامعة الأولى تستضيف حفل تكريم المتميزين في النشاطات والمسابقات الثقافية

09:54

وزير العمل يبحث ونظيره القطري تبادل الخبرات واستقدام العمالة

09:49

الجزائر تبحث إمداد الأردن بالنفط الخام والغاز الطبيعي

09:43

عدنان حمد: المكان الطبيعي للنشامى بين كبار آسيا

09:36

الامم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة لاغلاق مطار دمشق

09:32

نظام “الكاد” ينقذ مواطن في سيل جرش

وفيات

وفاة الاقتصادي الاردني إيليا نقلوفيات الأربعاء 15-6-2022وفيات الثلاثاء 14-6-2022وفيات الاثنين 13-6-2022الحواتمة ينعى الوكيل علاء بني ملحم