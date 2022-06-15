ضبط 31 اعتداء كبيرا على خطوط المياه

وطنا اليوم:نفذت وحدة الرقابة الداخلية في وزارة المياه والري/ سلطة المياه حملة أمنية بالتنسيق مع مديرية الأمن العام وقوات الدرك بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة والكوادر الفنية في مديرية مياه الشونة الجنوبية وبالتعاون مع شركة مياهنا لإزالة الاعتداءات على خطوط مياه رئيسية للشرب لاستخدامها لري مزارع وتزويد “شاليهات” سياحية وتعبئة صهاريج في مناطق سويمة والجوفة/ الشونة الجنوبية وعمان تزود مزارع وشاليهات وتعبئة صهاريج مخالفة وبيعها.

وفي التفاصيل، بينت الوزارة أنه ضمن الجهود المتواصلة لحملة إحكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة، قامت كوادر وزارة المياه والري/ سلطة المياه – وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياهنا وبإسناد من مديرية الأمن العام وقوات الدرك بإزالة اعتداء في عمان قرب إشارات الغاز تتمثل بسحب خطوط كبيرة من خط ناقل لتزويد مزرعة مزروعة بالبندورة بمساحة 20 دونما ومظلة تنكات مخالفة، وكذلك في منطقة سويمة تمكنت من إزالة اعتداءين كبيرين على خط ناقل 1000 ملم يزود العاصمة عمان والآخر على خط ناقل قطر 400 ملم لتزويد شاليهات ومظلات صهاريج مخالفة، وفي منطقة الجوفة/ الشونة الجنوبية تم ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط رئيسية لتزويد مزارع وشاليهات من حصص مناطق الشونة الجنوبية والجوفة، وتم إزالة هذه الاعتداءات وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.

وأهابت الوزارة/ سلطة المياه بالجميع بأهمية الإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات التي تؤثر على التزويد المائي وتخلق إرباكات كبيرة في التزويد للمناطق، مشيدة بتعاون المواطنين الدائم وكافة الجهات لإنجاح جهودها