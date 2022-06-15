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إشهار “تحالف تحفيز” لمتابعة التحديث الاقتصادي والإداري

منذ 22 ثانية
إشهار “تحالف تحفيز” لمتابعة التحديث الاقتصادي والإداري

وطنا اليوم –  أشهرت اليوم مجموعة مؤسسات مجتمع مدني من كافة المحافظات الأردنية “تحالف تحفيز” والذي يأتي انسجاماً مع الدور الواقع على عاتق مؤسسات المجتمع المدني في متابعة وتقييم الخطط التي تطلقها وتتبناها الحكومات الأردنية وآخرها خطة التحديث الاقتصادي التي أطلقت بتاريخ 6/6/2022، والخطة الخاصة بتحديث القطاع العام التي من المتوقع إطلاقها خلال هذا الشهر.

وجاء اسم التحالف ارتكازاً على ضرورة تحفيز المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لتعزيز التشاركية ووضع الأسس والمعايير المرتبطة بخطط التنفيذ الخاصة بتلك الخطط وما يترتب عليها من مؤشرات قياس وأطر زمنية لازمه لتنفيذ الالتزامات والمبادرات التي تضمنتها الخطط، بالإضافة الى المساعدة في تنفيذ وتطبيق المشاريع والسياسات والأنشطة ضمن الخطط المقترحة.

وسيساهم التحالف في تحقيق الاستفادة المتبادلة مع بيوت الخبرة لدى المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ومختلف القطاعات، وتعزيز التشاركية بين هذه القطاعات من خلال إدماج المؤسسات كافة في عملية التخطيط والتنفيذ والمتابعة، وذلك من خلال تعزيز نهج التشاركية في بناء خطط التنفيذ المرتبطة بخطة التحديث الاقتصادي لتسهيل تتبع المبادرات والخطط الحكومية ومتابعة أعمال منظومة الإصلاح الإداري، كما سيعمل التحالف على بناء منهجية متابعة وتقييم لتنفيذ هذه الالتزامات والمبادرات ضمن المخططات الزمنية التي ستضعها الحكومة، كما وسيعمل على تنفيذ مجموعة حوارات ولقاءات مع المجتمعات المحلية للمساعدة في إصدار تقارير دورية تتعلق بمستوى تنفيذها وأهم التحديات التي يتم مواجهتها وتقديم التوصيات والمقترحات الواجبة.

ويضم التحالف 32 مؤسسة مجتمع مدني موزعين على كافة المحافظات من مختلف المدن والمخيمات والقرى، كما وسيسعى التحالف إلى تعزيز ثقافة التعاون الإيجابي بين كافة المؤسسات، والمساهمة في تقليص الفجوات الموجودة بين السلطة التنفيذية والمجتمعات المحلية من خلال بناء جسور تعاون وتواصل أساسها التشاركية والشفافية وتقديم المعلومات الصحيحة للمواطنين، ويضم التحالف: مركز شباب الغد لتنمية المجتمع المدني – العقبة، وجمعية المستقبل لحماية البيئة والتنمية المستدامة – عجلون، وجمعية الأبداع والتحدي – عمان، جمعية ملتقى مادبا الثقافي – مادبا، وجمعية إبداع للتنمية والتدريب- العقبة القويرة، وجمعية انا انسان حقوق المعاقين (الاردن)- عمان، وجمعية تكامل للتنمية وحقوق الإنسان – مأدبا، و مؤسسة بناء للتمكين والتنمية المجتمعية – عمان، و مؤسسة آفاق الريادة للتنمية والتدريب – المفرق، وجمعية النشمية لتنمية المرأة والطفل – جرش، وجمعية نور المشرق – عمان، وجمعية أردن العطاء – اربد، وجمعية كلنا الاردن – عمان، وجمعيه بناة اليرموك – عمان، وجمعية افاق للتنمية – الطفيلة، وجمعية رعاية الطفل – المفرق، وجمعية الامان للاستشارات والتأهيل لحقوق الإنسان – الزرقاء، مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية – معان، ومركز آراء بلا حدود- جرش، ومركز نحن ننهض للتنمية المستدامة – اربد، ومركز نافذة الجنوب لتنمية المجتمع- معان، ومركز نحن نشارك لتنمية المجتمع المدني – الزرقاء، والجمعية الخيرية الشيشانية للنساء-صويلح عمان، منتدى اليقظة للبناء الديموقراطي – الكرك، ومؤسسة فواصل لتنمية المجتمع المدني-البلقاء، نماء للتنمية وبناء القدرات – البلقاء، وجمعية زحوم – الكرك ، وجمعيه سيدات راكين – الكرك، وجمعية مشاركة للتنمية والتدريب – الزرقاء، ومركز البرامج النسائية- جرش، ومؤسسة نسيج للتنمية – عجلون ومركز الحياة – راصد.


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