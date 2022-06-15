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الديحاني: توجه كويتي كبير للاستثمار في الاردن

منذ 21 ثانية
الديحاني: توجه كويتي كبير للاستثمار في الاردن

وطنا اليوم:قال السفير الكويتي في الأردن وفلسطين عزيز الديحاني أن التعليم في الاردن مفخرة بالنسبة لنا نحن الكويتيين .
وأضاف خلال لقاء مع اعلاميين دعت له شركة زين ، أن هناك استثمارات ورجال أعمال كويتين في طريقهم للأردن ، مشيرا الى أن زيارة ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للكويت كانت ناجحة بامتياز ، ومنوها في الوقت ذاته الى أن الاستثمارات الكويتية في الأردن تحتل المرتبة الأولى .
وأشار ديحاني الى أن عدد الطلبة الكويتين في الأردن يفوق الثلاثة آلاف ، موضحا أن هناك زيادة في اعتماد الجامعات الأردنية بالنسبة للكويت.
وقال :أن الأردن شامخة ولن تعاني بوجود النشامى ، مضيفا أن الكويت لن تترك الأردن .
وأوضح ، أن الأردن محور مهم في المنطقة والعالم ، وأن الكويت والأردن يقاتلان بخصوص القضية الفلسطينية .
ولفت ديحاني الى أن موقف الكويت والأردن موحد من القضية الفلسطينية ، قائلا أن فلسطين لن تموت .
وحيا ديحاني صمود الشعب الفلسطيني ، حيث قال أن الشعب الفلسطيني صامد ومقاتل بوجه الاحتلال ، مشددا على أن الكويت تثق بمساعي الاردن حول القضية الفلسطينية.


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