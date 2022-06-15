بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

مطالب بالسماح لشركات التأمين بتحديد قيمة القسط الإلزامي

منذ 4 ثواني
مطالب بالسماح لشركات التأمين بتحديد قيمة القسط الإلزامي

وطنا اليوم:طالب مدير عام اتحاد شركات التأمين ماهر الحسين العواملة، الحكومة السماح لها في إعطاء شركات التأمين الحق في تحديد قيمة قسط التأمين الإلزامي العادل والبالغة (القيمة + 5 –8% ربح فقط لاغير)
وقال بتصريحات اذاعية ، إنه آن الآوان أن يحظى المواطن الذي لا يتسبب أو يكون بحقه أي حوادث بامتيازات عن غيره، بحيث تتنافس شركات التأمين عليه وتقدم له خدمة ممتازة بسعر قليل، وفي نفس الوقت زيادة أقساط التأمين على المواطنين الذين يرتكبون الحوادث.
وأضاف أن في الأردن 1.5 مليون مركبة، ومجموع الحوادث السنوية التي تُرتكب 120 ألف حادث، وهذا يعني أن أقل من 7% من الذين يؤمنون مركباتهم يرتكبون حوادث، و1,4 مليون مواطن لا يرتكبون الحوادث، وعليه فإنه ليس من المنطق والعدالة أن تدفع هذه الفئة القسط نفسه الذي يدفعه من يرتكب الحوادث والبالغ عددهم 100 ألف مواطن.
وبين أن هناك مشكلة في قطاع التأمين تتلخص بموضوع التأمين الإلزامي، فالأسعار المفروضة من قبل الحكومة لا تتناسب مع حجم التعويضات المدفوعة من قبل شركات التأمين، وهذا أدى إلى تدهور عدد كبير من الشركات، مؤكدا أن هناك 6 شركات من أصل 19 شركة لديها مشاكل مالية تم إيقاف 3 منها قبل سنوات.
وأشار العواملة إلى أن 280 مليون دينار حجم خسائر شركات التأمين جراء التأمين الإلزامي خلال 22 عاماً، وذلك بسبب أن قيمة الأقساط المستوفاة لا تتناسب مع حجم التعويضات .
في المقابل أكدت رئيس قسم حل نزاعات التأمين في دائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي رويدا الجزازي، أن الشركات التي يتم ايقافها عن إصدار الوثائق تبقى ملتزمة بتنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليها قبل قرار الوقف.
وقالت إنه تم وضع تعليمات تتعلق بالحوكمة والملاءة المالية ستعمل على انصاف الشركات الكبيرة


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

11:05

وفاة 8 أشخاص في حريق خلال عيد ميلاد بإيران

10:50

الحكومة تدرس عملية فرض رسوم على الطرق السريعة

10:39

ولي أمر طالبتين يعتدي على معلمتين “بموس” في مدرسة بعجلون

10:31

أمانة عمّان تستكمل مشروع أبراج السادس على 3 مراحل

10:19

اتفاقية لتعزيز التعاون بين عمان الاهلية و نقابة المهندسين

10:17

مدارس الجامعة الأولى تستضيف حفل تكريم المتميزين في النشاطات والمسابقات الثقافية

09:54

وزير العمل يبحث ونظيره القطري تبادل الخبرات واستقدام العمالة

09:49

الجزائر تبحث إمداد الأردن بالنفط الخام والغاز الطبيعي

09:43

عدنان حمد: المكان الطبيعي للنشامى بين كبار آسيا

09:36

الامم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة لاغلاق مطار دمشق

09:32

نظام “الكاد” ينقذ مواطن في سيل جرش

09:27

أولى قوافل الحجاج الأردنيين تغادر في 26 حزيران الحالي

09:16

وفيات الأربعاء 15-6-2022

09:08

وادي الأردن : 75 مليون متر مكعب من المياه في السدود

09:03

إغلاق المجال الجوي السويسري حتى إشعار آخر

08:11

ماقصة الطائر المرسوم على ذيل الطائرات العراقية ؟

06:19

مركز تطوير الأعمال يناقش فرص “الاقتصاد الأزرق” في العقبة

05:33

في حديث مثير أمين عام الوحدة الشعبية: هل تفلح سياسات الجباية والخصخصة فى توفير الاستقرار؟

01:04

الضمان تسمح لمتقاعديها الراغبين بعدم تأجيل اقتطاع أقساط السلف الشخصية لشهر حزيران الحالي التواصل معها على الرقم 117117

23:52

هآرتس : محادثات جارية لبيع شركة التجسس الإسرائيلية NSO إلى مقاول دفاعي أمريكي

23:47

تهنئة وتبريك للدكتور علي عبدالسلام المحارمة

22:35

رئيس جامعة الإسراء يستقبل وفد من نادي الوحدات

22:34

الرؤية الاقتصادية 2030 لحزب جبهة العمل الإسلامي .. تغطية إعلامية متواضعة

22:02

مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يشرع باستقبال طلبات المشاركة في مسابقة كأس العالم للريادة 2022  

21:55

اطلاق خط جوي جديد بين ميلان وعمان

21:49

مسافات بلا حدود وبالتعاون مع مجموعة مطاعم حماده تطلق سباق الدرب البيئي الأول

21:17

منتخبنا الوطني يتأهل إلى نهائيات آسيا بالعلامة الكاملة

20:58

مالية النواب تحيل مخالفات في العقبة إلى مكافحة الفساد

20:54

البرلمان الكويتي يوافق على منح 10 آلاف دولار منحة لكل متقاعد

20:32

رئيسة المفوضية الأوروبية تزور الأردن الأربعاء

20:28

الشواربة : استراتيجية أمانة عمّان اقترنت بخطط تنفيذية قابلة للتنفيذ

20:22

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الأردن و الكويت في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس اسيا 2023

20:20

وزير الزراعة : ملف الأعلاف فيه فساد وسرقة وتزوير ولغوصة

20:13

281 مليون دينار متطلبات المرحلة 2 من الباص السريع

19:53

تحويلات مرورية من رأس النقب إلى الحميمة

19:38

مهيدات: انخفاض المخالفات الحرجة المتصلة بالغذاء

19:33

وزير العمل يبحث مع غرفة تجارة وصناعة قطر زيادة تشغيل الأردنيين

19:32

مهيدات يبحث في جلسة حوارية سبل دعم القطاع الصناعي في إربد

19:30

قبيلات: حصص التنمية السياسية ستكون ضمن الانشطة واعددنا الخطط اللازمة لذلك

19:28

مقترح لضم مصر إلى ملف المدينة الاقتصادية الأردنية العراقية

19:24

التربية توضح تفاصيل تطوير عدد من مناهج التوجيهي

19:19

السعودية توجه للتباحث مع الأردن في مجال الطاقة

19:15

“جيدكو” تطلق فرصا لدعم 50% من كلف النقل للصادرات الزراعية

19:11

الفنان الاردني حسين طبيشات الذي عرفه الاردنيين بالعم غافل يتماثل لشفاء بعد ان اجرى عملية القسطرة

18:01

خبراء: السياسة النقدية خط أحمر وادارتها تنحصر بالمركزي كما يراها

17:00

انخفاض مساحة الأبنية المرخصة في المملكة للثلث الأول

16:54

عماد الدين أديب يبشّر بسيناريوهات كارثية للمصريين

16:37

أعمال حفريات تكشف عن كهوف رومانية في الزرقاء

وفيات

وفيات الأربعاء 15-6-2022وفيات الثلاثاء 14-6-2022وفيات الاثنين 13-6-2022الحواتمة ينعى الوكيل علاء بني ملحموفيات الاحد 12-6-2022