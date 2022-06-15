ولي أمر طالبتين يعتدي على معلمتين “بموس” في مدرسة بعجلون

وطنا اليوم:اعتدى ولي أمر طالبتين (صاحب اسبقيات)، على معلمات في مدرسة عين جنا الحكومية بمحافظة عجلون، لأسباب غير معروفة، حيث تم اسعاف معلمتين إلى مستشفى الايمان، وفق مدير التربية والتعليم لمحافظة عجلون الأستاذ احمد الملكاوي.

وقال الملكاويالاربعاء، إن الرجل دخل إلى حرم مدرسة وبيده “سكين او موس” واعتدى على معلمات، وتم طلب الامن العام وخلال وقت قياسي حضرت دورية نجدة، فيما لاذ المعتدي بالفرار، وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادث.

واوضح الملكاوي، أن سلوك الطالبتين غير سوي وتلفظتا مرار بألفاظ لا تليق بالطالبات ولا المعلمات، حيث طلبت المدرسة ولي امرهما لضبط سلوكهما وتوجيه انذار لهما، وبالفعل تم ابلاغ ولي أمرهما وحضر متهجما ومعتديا صباح اليوم على المدرسة والمعلمات