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“جيدكو” تطلق فرصا لدعم 50% من كلف النقل للصادرات الزراعية

منذ 26 ثانية
“جيدكو” تطلق فرصا لدعم 50% من كلف النقل للصادرات الزراعية

وطنا اليوم:أطلقت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع (جيدكو) بالتعاون مع وزارة الزراعة، فرصا لدعم 50% من كلف النقل للصادرات الزراعية عبر الجو والبحر من الخضار والفواكة والزيوت والمواد الزراعية المنتجة محليا.
جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات وحضور مدير عام المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع (جيدكو) عبدالفتاح الكايد، ونقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه ورئيس جمعية مصدري الخضار والفواكه ورئيس جمعية التمور الأردنية ورئيس جمعية مصدري زيت الزيتون وممثل نقابة المواد الزراعية وعدد من المصدرين.

وأكد وزير الزراعة أن هذه الفرص ستعمل على النفاذ إلى أسواق جديدة وشحنات تجريبية للأسواق ذات قيمة اقتصادية عالية إضافة إلى زيادة تنافسية المنتجات الزراعية الأردنية في الخارج من خلال دعم كلف النقل البحري والجوي، مثمنا الدعم الكبير من قبل (جيدكو).
وأضاف أن مثل هذه الإجراءات تدعم ارتفاع الصادرات الزراعية خاصة أن المنتجات الزراعية من محاصيل ومواد زراعية تصل إلى 60 دولة.
وأشار الحنيفات إلى تعافي وارتفاع الصادرات خلال هذا العام، حيث ارتفعت صادرات الأغنام بما يزيد عن 20% مقارنة مع العام الماضي، ووصلت إلى 250 ألف رأس في حين بلغت 210 آلاف رأس في العام الماضي، كما ارتفعت صادرات الخضار والفواكه إلى 105 آلاف طن حتى بداية حزيران الحالي، إضافة إلى ارتفاع صادرات بيض التفريخ إلى 47 مليون بيضة لهذا العام، في حين كانت 37 مليون بيضة في العام الماضي لمثل هذا التاريخ.
من جانبه، أكد الكايد أن المؤسسة تترجم الرؤية الحكومية الداعمة للقطاعات ومن ضمنها القطاع الزراعي، وقد وضعت سبل التقدم لهذه الفرص من خلال موقع المؤسسة وبشكل مباشر، لتشجيع المصدرين على فتح أسواق جديدة وتدعم تنافسية المنتج المحلي الزراعي في الخارج.
وأشار إلى تعاون المؤسسة الدائم مع وزارة الزراعة وبتشاركية تخدم القطاع الزراعي.
وثمنت النقابات والجمعيات هذه الفرص التي تساعد المصدر المحلي على الولوج إلى أسواق جديدة وتخفيف العبء على المصدر خاصة في ظل ارتفاع كلف النقل من أثر الأزمات العالمية


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