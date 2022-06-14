صندوق توفير البريد يؤجل قسط شهر حزيران

وطنا اليوم:قرر مجلس إدارة صندوق توفير البريد برئاسة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، تأجيل قسط شهر حزيران الحالي، للتمويلات الممنوحة لعملاء الصندوق.

وبحسب بيان للصندوق اليوم الثلاثاء، قرر المجلس تأجيل القسط دون أن يترتب على ذلك أية مبالغ إضافية أو عمولات، حيث جاء ذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بالتخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية السائدة، والتزاما بدور الصندوق في المسؤولية المجتمعية سيما مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك