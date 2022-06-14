الأوبئة: الوضع الوبائي مطمئن ومستقر ولا عودة إلى أي إجراءات

وطنا اليوم:قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي، الثلاثاء، إن الوضع الصحي في الأردن “مطمئن ومستقر”، مبينا أنه لا عودة إلى أي إجراءات في حال ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا.

وأضاف حجاوي، أن الأردن في العشرة أسابيع الأخيرة لم يسجل أكثر من 500 إصابة بكورونا في الأسبوع الواحد، إضافة إلى أنه لم يسجل أي حالة وفاة خلال 4 أسابيع متواصلة.

وأكد أننا في الأردن لن نعود إلى أي إجراءات في حال ظهور متحورات جديدة، لافتا إلى أن الفيروس قد يدخل إلى أي دولة، ولكن لم يتم ظهور متحورات جديدة عقب “أوميكرون” حتى الآن.

” التطعيم هو الأداة الأساسية والرئيسية لمحاربة الفيروس والحد من انتشاره، ونسبة التطعيم في الأردن جيدة جدا خاصة من هم فوق 18 عاما”، بحسب حجاوي.

وكان الأردن سجل 402 إصابة بفيروس كورونا، في الأسبوع الوبائي 23 الممتد من 4 إلى 10 حزيران الجاري، وفق التقرير الأسبوعي لفيروس كورونا الذي أعلنته وزارة الصحة.

وبحسب مستشار رئاسة الوزراء الدكتور عادل البلبيسي، لم تسجل وفيات بكورونا في الأسبوع الوبائي 23، وأنه بالمقارنة مع الأسبوع الوبائي الماضي، فقد بلغت أعداد الإصابات 334 إصابة، وبنسبة الزيادة في الإصابات 20%