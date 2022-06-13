بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الضريبة: لا اعفاء للغرامات

منذ 3 ثواني
الضريبة: لا اعفاء للغرامات

وطنا اليوم –  دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الذين يترتب عليهم ارصدة ضريبة دخل او ضريبة مبيعات المبادرة الى تسديدها في اقرب وقت ممكن تجنبا لتزايد الغرامات عليهم.
واشارت ان التأخر في تسديدها عن الموعد القانوني يعرض المكلف إلى تزايد الغرامات عليهم وهي بواقع 4 بالألف من قيمة الضريبة المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.
ودعت لدفع الأرصدة المترتبة أو تسويتها مع المديرية المعنية وذلك تجنبا للمزيد من الغرامات أو اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتخلفين منهم عن تسديد الأرصدة.
ونفت الدائرة، وجود أي إعفاء للغرامات على الأرصدة الضريبية المترتبة على المكلفين.
ودعت المكلفين الذين يترتب عليها أرصدة مالية إلى سرعة تسديدها أو تسويتها حسب التعليمات المعمول بها تلافيا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المتخلفين منهم عن التسديد.
وأوضحت الدائرة أنه بإمكان المكلفين الذين يترتب عليهم ارصدة مالية ولا تمكنهم ظروفهم المالية حاليا من تسديدها دفعة واحدة الاستفادة من اجراءات وتعليمات التقسيط التي توفرها الدائرة لهم.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

22:18

عاجل .. تنكة البنزين 90 ستتجاوز 20 دينارا أردنيا

22:05

اجتماعيات السياحة واقتصادياتها!

21:40

الاتحاد يوافق على طلب الوحدات لموقعة الفيصلي

20:54

الشبول : لا رفع على أجور النقل في الاردن

20:53

بايدن: زيارتي للسعودية لا تتعلق بالطاقة والنفط … إنها تتعلق بالأمن القومي لإسرائيل

20:42

تأجيل أقساط السلف الشخصية لمرتبات الأمن العام

20:39

الحكومة: أسعار الخبز لن تُمس وهناك اختلاف على الحليب

20:26

في مشهد غريب .. قطيع من الذئاب في السعودية

20:14

الشبول: تصريحات وزير الداخلية صحيحة وهناك أربع رفعات

20:13

الشبول يؤكد: 4 رفعات قادمة على أسعار المحروقات

19:44

معلومات عن قلعة عجلون ستشدك لزيارتها

19:30

توقع ارتفاع أسعار الالبان في الأردن 20%

19:21

الضمان : سندخل جميع السلع والخدمات في برنامج تقسيط

19:17

المركزي الآردني : معدل التضخم ما يزال ضمن حدود معقولة

19:10

الخير والشر في مقلى واحد (1-2)

18:35

مباحثات اردنية مصرية للتعاون في مجال المناطق اللوجستية

18:27

الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة تنظم حفل إفطار لخطوط الطيران التركية

18:27

مقال لرئيس جهاز الاستخبارات السعودي الاسبق يثير ضجة قبيل زيارة بايدن للمنطقة

18:20

الكايد: مشاريع التصنيع والأمن الغذائي أولوية لدعم جيدكو

17:07

الملك يؤكد متانة العلاقات الأخوية مع العراق

17:05

“فيلادلفيا ” تستضيف فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي‎‎

16:57

الإحتلال يمنع الأسير الأردني أبو خضير من العودة للأردن

16:56

  المجلة الأردنية للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ترتقي إلى تصنيف جديد في (SCOPUS)

16:52

مكتب أبوظبي للصادرات يوقع اتفاقية تمويل مع كابيتال بنك

16:51

بيان هام من الأمن حول انتحار شاب باحراق نفسه

16:49

محمود عباس يتقدم بالشكر من القسوس

16:46

تأجيل اقساط صندوق الائتمان العسكري لشهر حزيران

16:30

‏بسبب التهديد الإيراني .. لبيد للإسرائيليين: غادروا تركيا فورا

16:24

مطار دمشق خارج الخدمة لليوم الرابع.. وتوضيح بشأن التذاكر

16:11

مهيدات: اجراءات مشددة ولا تهاون مع مخالفي الغذاء والدواء

16:07

أورنج الأردن تدعم خمس شركات ريادية لحضور مؤتمر VivaTech

15:54

استيتية يكشف أسباب ارتفاع أسعار الأثاث في الأردن

15:52

تركي آل الشيخ ضمن الرابحين من صفقة ليفربول التاريخية

15:44

مارسيلو باكيا: صنعت التاريخ في أفضل ناد بالعالم

15:44

وكأنّ ماكدونالدز لم يكن .. كيف أثبت الروس أنه يُمكن التخلّي عن أمريكا

15:36

غوغل في ورطة .. محادثة مسربة تكشف وجود روبوت بإدراك طفل

15:27

تأجيل أقساط مقترضي صندوق التنمية والتشغيل لشهري حزيران وتموز

15:01

الفايز يستهجن تصريحات الحكومة حول رفع المحروقات

14:49

بحث فرص زيادة أعداد المرضى القادمين للسياحة العلاجية من الكويت

14:46

شاهدوا : الفوضى تعم حفل إعلان إربد مدينة للثقافة العربية

14:36

المشهد يتعقد أكثر.. استقالة نافذة للكتلة الصدرية من البرلمان العراقي

13:28

مهم من التعليم العالي لطلبة الجامعات

13:13

منع فيلم ديزني Lightyear من العرض في عدة دول عربية

13:02

التهديدات تنهال على رئيسة وزراء نيوزيلندا.. المحتجون دعوا لإعدامها

12:55

كارمن حسين .. اردنية تنجو من السجن من خلال عقوبة بديلة

12:45

الدغمي: الحلبوسي وعدنا بتنفيذ المشاريع المتفق عليها مع الأردن

12:44

مانشستر سيتي يقدم صفقة هالاند

12:41

مكافحة المخدرات تحذر الاردنيين من الشيطان القاتل

وفيات

وفيات الاثنين 13-6-2022الحواتمة ينعى الوكيل علاء بني ملحموفيات الاحد 12-6-2022الحواتمة ينعى العريف فراس السواريهوفيات الخميس 9-6-2022