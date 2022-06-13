بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة تنظم حفل إفطار لخطوط الطيران التركية

منذ 4 دقائق
الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة تنظم حفل إفطار لخطوط الطيران التركية

وطنا اليوم_الجم

نظمت الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، اليوم الاثنين، بحضور وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، والسفير التركي لدى الأردن اسماعيل أرماز، حفل إفطار لخطوط الطيران التركية.

ويأتي الحفل ضمن سلسة اللقاءات التي تعقد لمحاولة دراسة الوضع السياحي في الأردن، والبحث عن أفكار وطرق جديدة لجذب السياح إلى المملكة.


وأكد الوزير الفايز، خلال رعايته حفل الإفطار، أهمية استقطاب السائح التركي، وضرورة التركيز على عوامل نجاح السياحة، والذي يتمثل في جذب أعداد كبيرة من السياح، وتنوع المنتج السياحي وطريقة تقديمه وعرضه للسائح، مشيداً بجهود الجمعية بمواكبة التطورات كافة في السياحة العالمية.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية عوني قعوار، من جهته، إن الأردن يتمتع بمنتج سياحي متنوع وفريد، ويستطيع السائح القادم من هذه البلدان التمتع بنشاطات تتعلق بالمغامرات والطبيعة والتبادل الثقافي مع المجتمعات المحلية، معرباً عن تقديره لجهود خطوط الطيران التركية في ترويج الأردن خاصة محافظة العقبة.

وأبدى السفير التركي أرماز إعجابه بالأردن والمنتج السياحي والثقافي الذي تحويه المملكة، مؤكداً أن المنتج السياحي الأردني يتناسب مع أذواق السياح التركيين.

وقدم المدير الإقليمي للخطوط التركية محمد خالد، بدوره، عرضاً عن الشركة والإنجازات التي حققتها، مؤكداً أهمية الترويج السياحي للأردن ومحافظة العقبة بشكل خاص.

وأكد أهمية خط الطيران بين العقبة واسطنبول الذي يأتي تجسيداً للعلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين والمصالح المشتركة لا سيما في مجال النقل الجوي، مشيداً بالجهود المبذولة من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ودعمها لهذا الخط الجوي الاستراتيجي.

وشارك في اللقاء عدد من الأعضاء العاملين والمؤازرين في الجمعية بما في ذلك شركات السياحة والسفر والفنادق، إضافة إلى عدد من ممثلي القطاع السياحي وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وهيئة تنشيط السياحة، وجمعية الفنادق.

fb img 16551338803492096594222577249414 - وطنا نيوز
fb img 16551338831547022881144541259336 - وطنا نيوز
fb img 16551338731078418589611776459566 - وطنا نيوز
fb img 16551338772296047114716945262373 - وطنا نيوز

تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

18:27

مقال لرئيس جهاز الاستخبارات السعودي الاسبق يثير ضجة قبيل زيارة بايدن للمنطقة

18:20

الكايد: مشاريع التصنيع والأمن الغذائي أولوية لدعم جيدكو

17:07

الملك يؤكد متانة العلاقات الأخوية مع العراق

17:05

“فيلادلفيا ” تستضيف فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي‎‎

16:57

الإحتلال يمنع الأسير الأردني أبو خضير من العودة للأردن

16:56

  المجلة الأردنية للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ترتقي إلى تصنيف جديد في (SCOPUS)

16:52

مكتب أبوظبي للصادرات يوقع اتفاقية تمويل مع كابيتال بنك

16:51

بيان هام من الأمن حول انتحار شاب باحراق نفسه

16:49

محمود عباس يتقدم بالشكر من القسوس

16:46

تأجيل اقساط صندوق الائتمان العسكري لشهر حزيران

16:30

‏بسبب التهديد الإيراني .. لبيد للإسرائيليين: غادروا تركيا فورا

16:24

مطار دمشق خارج الخدمة لليوم الرابع.. وتوضيح بشأن التذاكر

16:11

مهيدات: اجراءات مشددة ولا تهاون مع مخالفي الغذاء والدواء

16:07

أورنج الأردن تدعم خمس شركات ريادية لحضور مؤتمر VivaTech

15:54

استيتية يكشف أسباب ارتفاع أسعار الأثاث في الأردن

15:52

تركي آل الشيخ ضمن الرابحين من صفقة ليفربول التاريخية

15:44

مارسيلو باكيا: صنعت التاريخ في أفضل ناد بالعالم

15:44

وكأنّ ماكدونالدز لم يكن .. كيف أثبت الروس أنه يُمكن التخلّي عن أمريكا

15:36

غوغل في ورطة .. محادثة مسربة تكشف وجود روبوت بإدراك طفل

15:27

تأجيل أقساط مقترضي صندوق التنمية والتشغيل لشهري حزيران وتموز

15:01

الفايز يستهجن تصريحات الحكومة حول رفع المحروقات

14:49

بحث فرص زيادة أعداد المرضى القادمين للسياحة العلاجية من الكويت

14:46

شاهدوا : الفوضى تعم حفل إعلان إربد مدينة للثقافة العربية

14:36

المشهد يتعقد أكثر.. استقالة نافذة للكتلة الصدرية من البرلمان العراقي

13:28

مهم من التعليم العالي لطلبة الجامعات

13:13

منع فيلم ديزني Lightyear من العرض في عدة دول عربية

13:02

التهديدات تنهال على رئيسة وزراء نيوزيلندا.. المحتجون دعوا لإعدامها

12:55

كارمن حسين .. اردنية تنجو من السجن من خلال عقوبة بديلة

12:45

الدغمي: الحلبوسي وعدنا بتنفيذ المشاريع المتفق عليها مع الأردن

12:44

مانشستر سيتي يقدم صفقة هالاند

12:41

مكافحة المخدرات تحذر الاردنيين من الشيطان القاتل

12:24

مخطط لإقامة حديقة استيطانية ضخمة بين القدس والبحر الميت

12:23

خياران يمنحان الأردن بطاقة التأهل أمام الكويت

12:07

محمد رمضان ونانسي عجرم في العقبة

12:00

أصحاب التاكسي : هناك أمورا تُدبّر بالخفاء ومن خلف الكواليس

11:50

التنمية: زيادة عدد الحضانات يوفر 70 ألف فرصة عمل

11:40

ولي العهد يرعى حفل تخريج ضباط جامعة مؤتة

11:33

حتى لا نخذل الاردن!

11:20

خارطة طريق للطلبة الأردنيين العائدين من الجامعات الأوكرانية

11:12

أيها المتفيهقون والمهرولون، ما خطبكم مع الإسلام والسلام ؟

11:09

الشبول: الاستثناءات بتقاعد موظفي الحكومة لا تتجاوز 5%

11:01

الشونة الشمالية: مبنى المدينة الحرفية مغلق منذ 10 أعوام بلا استثمار

10:55

كاتب سعودي يثير جدلًا واسعًا بترويجه للوطن البديل

10:36

سباق التسلح النووي.. تقرير يحذر من خطر يهدد العالم

10:29

تنمية أموال الأيتام تقرر تأجيل قسط حزيران

10:03

سلطة وادي الأردن: نسبة تخزين مياه الشرب شبه معدومة

09:57

وفيات الاثنين 13-6-2022

09:53

العثور على نقش أثري يوثق تولي عثمان بن عفان خلافة المسلمين

وفيات

وفيات الاثنين 13-6-2022الحواتمة ينعى الوكيل علاء بني ملحموفيات الاحد 12-6-2022الحواتمة ينعى العريف فراس السواريهوفيات الخميس 9-6-2022