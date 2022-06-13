الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة تنظم حفل إفطار لخطوط الطيران التركية

وطنا اليوم_الجم



نظمت الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، اليوم الاثنين، بحضور وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، والسفير التركي لدى الأردن اسماعيل أرماز، حفل إفطار لخطوط الطيران التركية.



ويأتي الحفل ضمن سلسة اللقاءات التي تعقد لمحاولة دراسة الوضع السياحي في الأردن، والبحث عن أفكار وطرق جديدة لجذب السياح إلى المملكة.





وأكد الوزير الفايز، خلال رعايته حفل الإفطار، أهمية استقطاب السائح التركي، وضرورة التركيز على عوامل نجاح السياحة، والذي يتمثل في جذب أعداد كبيرة من السياح، وتنوع المنتج السياحي وطريقة تقديمه وعرضه للسائح، مشيداً بجهود الجمعية بمواكبة التطورات كافة في السياحة العالمية.



وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية عوني قعوار، من جهته، إن الأردن يتمتع بمنتج سياحي متنوع وفريد، ويستطيع السائح القادم من هذه البلدان التمتع بنشاطات تتعلق بالمغامرات والطبيعة والتبادل الثقافي مع المجتمعات المحلية، معرباً عن تقديره لجهود خطوط الطيران التركية في ترويج الأردن خاصة محافظة العقبة.



وأبدى السفير التركي أرماز إعجابه بالأردن والمنتج السياحي والثقافي الذي تحويه المملكة، مؤكداً أن المنتج السياحي الأردني يتناسب مع أذواق السياح التركيين.



وقدم المدير الإقليمي للخطوط التركية محمد خالد، بدوره، عرضاً عن الشركة والإنجازات التي حققتها، مؤكداً أهمية الترويج السياحي للأردن ومحافظة العقبة بشكل خاص.



وأكد أهمية خط الطيران بين العقبة واسطنبول الذي يأتي تجسيداً للعلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين والمصالح المشتركة لا سيما في مجال النقل الجوي، مشيداً بالجهود المبذولة من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ودعمها لهذا الخط الجوي الاستراتيجي.



وشارك في اللقاء عدد من الأعضاء العاملين والمؤازرين في الجمعية بما في ذلك شركات السياحة والسفر والفنادق، إضافة إلى عدد من ممثلي القطاع السياحي وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وهيئة تنشيط السياحة، وجمعية الفنادق.