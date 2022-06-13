الكايد: مشاريع التصنيع والأمن الغذائي أولوية لدعم جيدكو

وطنا اليوم_قام فريق من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية (جيدكو ) برئاسة المدير التنفيذي السيد عبدالفتاح الكايد بزيارة الى لواء ديرعلا ومنطقة الصبيحي اليوم الإثنين حيث قام بزيارة عدد من المشاريع الزراعية والخدماتية المنفذة بدعم من المؤسسة لأبناء المجتمع المحلي.



واستهل الكايد الزيارة بلقاء متصرف لواء ديرعلا مشعل الحجايا حيث أكد شكر الكايد وزارة الداخلية ومديرية التنمية المحلية فيها على التعاون مع المؤسسة في متابعة الجهود للتعريف ببرامجها في مختلف المحافظات وخاصة الموجهة لانشاء مشاريع إنتاجية جديدة حيث بين الكايد وفريق العمل خلال لقاءهم شباب لواء دير علا على أن التصنيع والامن الغذائي في أعلى سلم الأولويات للبرامج التي سيتم دعمها من المؤسسة مؤكدا دعم الشباب ممن لديهم توجه لتأسيس مشاريع في مختلف القطاعات والتي من الممكن أن تتحول إلى مشاريع إنتاجية مستدامة ذات قيمة مميزة في خدمة اللواء وتسهم بتشغيل أبناء المنطقة .



وتخلل اللقاء عرضاً تقديمياً مفصلاً حول برامج المؤسسة لدعم المشاريع قدمته المهندسة آلاء خريسات، كما تم الرد على استفساراتهم بخصوص آلية تقديم الطلبات لبرامج المؤسسة المختلفة.



وقام الكايد خلال الجولة بزيارة مصنع التنين للصناعات البلاستيكية واطلع على العوائق التي تحول دون البدء بعملية التشغيل حيث أن المصنع سيلبي حاجة المنتوجات الزراعية في مناطق الاغوار من العبوات البلاستيكية ووعد بدراستها حيث من المتوقع أن يوفر المصنع حوالي 50 فرصة عمل دائمة لأبناء المنطقة.



وزار الكايد مزرعة التاجي بحضور صاحبها المهندس هشام التاجي واطلع على الأساليب الحديثة المستخدمة لإنتاج الخضراوات عالية الجودة كما زار مزرعة الغانم والمستفيدة من مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل والمنفذ من قبل المؤسسة حيث اطلع على نجاح المدارس الحقلية في تطوير منتوجات المزرعة.



كما شملت الزيارة عدد من المشاريع السياحية في منطقة الصبيحي والتي تم تمويلها جزئيا من المؤسسة والاطلاع على سير العمل في هذه المشاريع وإمكانيات تطويرها وتعافيها من مرحلة ما بعد الكورونا.