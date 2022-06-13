مهيدات: اجراءات مشددة ولا تهاون مع مخالفي الغذاء والدواء

وطنا اليوم:انطلقت خلية التفتيش والمراقبة اليومية المشددة على المنشآت الغذائية والدوائية في المحافظات المكتظة بالسكان والبؤر الساخنة وباشرت أعمالها الميدانية برئاسة مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، حيث أوعز بتشكيلها خلال اجتماع للجنة التخطيط في المؤسسة.

وأشار الدكتور مهيدات أن انطلاقة الخلية رافقه تشكيل غرفة عمليات خاصة برئاسته هدفها الإشراف المباشر وتنظيم ومتابعة العمليات الميدانية والإجراءات الرقابية المرتبطة بها وضمان سيرها بانسيابية وتقديم الدعم والإسناد اللازم إن استدعت الحاجة.

ووجه مهيدات مفتشي الخلية باتخاذ الإجراءات المشددة بشكل حازم وصارم بموجب مقتضيات القانون وعدم التهاون مع المخالفين لغايات ضمان انسياب الأغذية الآمنة وبما يكفل حماية صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف أن الخلية تأتي استمرارا لجهود المؤسسة الرقابية وحملاتها الرقابية الدورية والتي تركز على تكثيف عمليات الرقابة والتتبع في مختلف محافظات المملكة وتكثيف الجهود المتعلقة بالتعامل مع شكاوى الإخوة المواطنين ومتابعتها.

ويذكر أن الخلية باشرت اجراء مسوحات ميدانية شاملة لكافة المنشآت الغذائية والدوائية في المحافظات وبشكل يومي للتأكد من إلتزام المنشآت بالشروط الصحية وتطبيق أنظمة الحفاظ على صحة وسلامة وجودة الغذاء خلال كافة مراحل تداوله، ومراقبة وتتبع ممارسات عرض وتخزين المواد الغذائية بشكل صحي وسليم من حيث عدم عرضها خارج المنشآت الغذائية وتعرضها لأشعة الشمس والغبار وسحب عينات يومية موسعة من المواد الغذائية المتداولة والوجبات ومدخلاتها لغايات فحصها في مختبرات المؤسسة.

هذا وتستقبل المؤسسة ملاحظات واستفسارات وشكاوى الإخوة المواطنين خلال الفترة ذاتها على مدار الأربع وعشرين ساعة من خلال خط الشكاوى المجاني ١١٧١١٤ والبريد الإلكتروني info @ jfda.jo وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم ٠٧٩٥٦٣٢٠٠٠