بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

مهيدات: اجراءات مشددة ولا تهاون مع مخالفي الغذاء والدواء

منذ ثانيتين
مهيدات: اجراءات مشددة ولا تهاون مع مخالفي الغذاء والدواء

وطنا اليوم:انطلقت خلية التفتيش والمراقبة اليومية المشددة على المنشآت الغذائية والدوائية في المحافظات المكتظة بالسكان والبؤر الساخنة وباشرت أعمالها الميدانية برئاسة مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، حيث أوعز بتشكيلها خلال اجتماع للجنة التخطيط في المؤسسة.
وأشار الدكتور مهيدات أن انطلاقة الخلية رافقه تشكيل غرفة عمليات خاصة برئاسته هدفها الإشراف المباشر وتنظيم ومتابعة العمليات الميدانية والإجراءات الرقابية المرتبطة بها وضمان سيرها بانسيابية وتقديم الدعم والإسناد اللازم إن استدعت الحاجة.
ووجه مهيدات مفتشي الخلية باتخاذ الإجراءات المشددة بشكل حازم وصارم بموجب مقتضيات القانون وعدم التهاون مع المخالفين لغايات ضمان انسياب الأغذية الآمنة وبما يكفل حماية صحة وسلامة المواطنين.
وأضاف أن الخلية تأتي استمرارا لجهود المؤسسة الرقابية وحملاتها الرقابية الدورية والتي تركز على تكثيف عمليات الرقابة والتتبع في مختلف محافظات المملكة وتكثيف الجهود المتعلقة بالتعامل مع شكاوى الإخوة المواطنين ومتابعتها.
ويذكر أن الخلية باشرت اجراء مسوحات ميدانية شاملة لكافة المنشآت الغذائية والدوائية في المحافظات وبشكل يومي للتأكد من إلتزام المنشآت بالشروط الصحية وتطبيق أنظمة الحفاظ على صحة وسلامة وجودة الغذاء خلال كافة مراحل تداوله، ومراقبة وتتبع ممارسات عرض وتخزين المواد الغذائية بشكل صحي وسليم من حيث عدم عرضها خارج المنشآت الغذائية وتعرضها لأشعة الشمس والغبار وسحب عينات يومية موسعة من المواد الغذائية المتداولة والوجبات ومدخلاتها لغايات فحصها في مختبرات المؤسسة.
هذا وتستقبل المؤسسة ملاحظات واستفسارات وشكاوى الإخوة المواطنين خلال الفترة ذاتها على مدار الأربع وعشرين ساعة من خلال خط الشكاوى المجاني ١١٧١١٤ والبريد الإلكتروني info @ jfda.jo وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم ٠٧٩٥٦٣٢٠٠٠


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

16:07

أورنج الأردن تدعم خمس شركات ريادية لحضور مؤتمر VivaTech

15:54

استيتية يكشف أسباب ارتفاع أسعار الأثاث في الأردن

15:52

تركي آل الشيخ ضمن الرابحين من صفقة ليفربول التاريخية

15:44

مارسيلو باكيا: صنعت التاريخ في أفضل ناد بالعالم

15:44

وكأنّ ماكدونالدز لم يكن .. كيف أثبت الروس أنه يُمكن التخلّي عن أمريكا

15:36

غوغل في ورطة .. محادثة مسربة تكشف وجود روبوت بإدراك طفل

15:27

تأجيل أقساط مقترضي صندوق التنمية والتشغيل لشهري حزيران وتموز

15:01

الفايز يستهجن تصريحات الحكومة حول رفع المحروقات

14:49

بحث فرص زيادة أعداد المرضى القادمين للسياحة العلاجية من الكويت

14:46

شاهدوا : الفوضى تعم حفل إعلان إربد مدينة للثقافة العربية

14:36

المشهد يتعقد أكثر.. استقالة نافذة للكتلة الصدرية من البرلمان العراقي

13:28

مهم من التعليم العالي لطلبة الجامعات

13:13

منع فيلم ديزني Lightyear من العرض في عدة دول عربية

13:02

التهديدات تنهال على رئيسة وزراء نيوزيلندا.. المحتجون دعوا لإعدامها

12:55

كارمن حسين .. اردنية تنجو من السجن من خلال عقوبة بديلة

12:45

الدغمي: الحلبوسي وعدنا بتنفيذ المشاريع المتفق عليها مع الأردن

12:44

مانشستر سيتي يقدم صفقة هالاند

12:41

مكافحة المخدرات تحذر الاردنيين من الشيطان القاتل

12:24

مخطط لإقامة حديقة استيطانية ضخمة بين القدس والبحر الميت

12:23

خياران يمنحان الأردن بطاقة التأهل أمام الكويت

12:07

محمد رمضان ونانسي عجرم في العقبة

12:00

أصحاب التاكسي : هناك أمورا تُدبّر بالخفاء ومن خلف الكواليس

11:50

التنمية: زيادة عدد الحضانات يوفر 70 ألف فرصة عمل

11:40

ولي العهد يرعى حفل تخريج ضباط جامعة مؤتة

11:33

حتى لا نخذل الاردن!

11:20

خارطة طريق للطلبة الأردنيين العائدين من الجامعات الأوكرانية

11:12

أيها المتفيهقون والمهرولون، ما خطبكم مع الإسلام والسلام ؟

11:09

الشبول: الاستثناءات بتقاعد موظفي الحكومة لا تتجاوز 5%

11:01

الشونة الشمالية: مبنى المدينة الحرفية مغلق منذ 10 أعوام بلا استثمار

10:55

كاتب سعودي يثير جدلًا واسعًا بترويجه للوطن البديل

10:36

سباق التسلح النووي.. تقرير يحذر من خطر يهدد العالم

10:29

تنمية أموال الأيتام تقرر تأجيل قسط حزيران

10:03

سلطة وادي الأردن: نسبة تخزين مياه الشرب شبه معدومة

09:57

وفيات الاثنين 13-6-2022

09:53

العثور على نقش أثري يوثق تولي عثمان بن عفان خلافة المسلمين

09:46

100 ألف دينار خسائر منتجي بيض المائدة يومياً

09:40

توجه لالغاء غرامات تأخير دفع الضريبة

09:34

تحويل قضية اختلاس في غرف تجارة للمدعي العام

09:28

الحواتمة ينعى الوكيل علاء بني ملحم

09:25

الرؤية الاقتصادية الأردنية

09:25

منهاج للصف السابع طُبع نهاية الأربعينات .. كتاب مذهل في عقلانيته واستنارته للمرحوم حسني فريز

09:22

فيصل الفايز: الأردن يمر اليوم بمرحلة دقيقة

09:16

الهوية الجامعة مرة أخرى

09:15

انخفاض ملموس على درجات الحرارة الإثنين

09:12

1500 وظيفة في مصانع ألبسة بالكرك والطفيلة

09:07

أبو الغيط: الدول العربية تتعرض لضغوط من الغرب

09:01

بايدن في المنطقة في تموز

07:40

إلقاء القبض على شخص قتل زوجته إثر خلافات بينهما

وفيات

وفيات الاثنين 13-6-2022الحواتمة ينعى الوكيل علاء بني ملحموفيات الاحد 12-6-2022الحواتمة ينعى العريف فراس السواريهوفيات الخميس 9-6-2022