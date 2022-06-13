بحث فرص زيادة أعداد المرضى القادمين للسياحة العلاجية من الكويت

وطنا اليوم:استقبل أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول في مكتبه الملحقيْن الصحي والمالي في السفارة الكويتية الدكتور علي العنزي وبدر الحربي.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت الشقيقة في مجال السياحة العلاجية وفرص زيادة أعداد المرضى الوافدين من الكويت ودور وزارة الصحة الأردنية في الاهتمام بالسياحة العلاجية من الناحية الإشرافية والرقابية والترويجية.

وتم خلال اللقاء الذي حضره مدير مديرية السياحة العلاجية في وزارة الصحة الدكتور سليمان عمارين إطلاع الضيفين على الإمكانات المتميزة التي يمتلكها القطاع الطبي الأردني العام والخاص