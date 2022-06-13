بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

المشهد يتعقد أكثر.. استقالة نافذة للكتلة الصدرية من البرلمان العراقي

منذ 10 ثواني
المشهد يتعقد أكثر.. استقالة نافذة للكتلة الصدرية من البرلمان العراقي

وطنا اليوم:في خطوة من شأنها أن تعقد المشهد السياسي العراقي، قبل رئيس البرلمان العراقي الاستقالة التي قدمها نواب التيار الصدري، الذين يمثلون الأغلبية في البرلمان. وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد دعا النواب للاستقالة.
وقال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الإثنين، من عمان إن استقالة نواب الكتلة الصدرية التي يتزعمها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر نافذة، وسيخلفهم من حل بعدهم في عدد الأصوات في الانتخابات.
وقال الحلبوسي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي “تنتهي عضوية أي نائب من أعضاء مجلس النواب بشكل مباشر عند تقديم الاستقالة أو الوفاة أو المشاركة في عمل تنفيذي، وبالتالي فإن (استقالة أعضاء الكتلة الصدرية) لا تحتاج إلى تصويت” مجلس النواب العراقي.
وأوضح أن تصويت مجلس النواب على استقالة أعضاء منه “يقتصر على ثلاث حالات فقط: الأولى الطعن بصحة العضوية والثانية الإخلال الجسيم بقواعد السلوك الانتخابي والثالثة تجاوز النائب حد الغيابات المسموح به”، مشيرا الى ان هذه الحالات لا تنطبق على الاستقالات.

استقالة نواب الكتلة الصدرية
وقدّم الأحد نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم بطلب من الصدر وسط أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021. ووصف الصدر الخطوة بأنها “تضحيةً مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول”.
وقبل مغادرة الحلبوسي إلى عمان، وافق أمس الأحد، على استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.
وقال الحلبوسي في تغريدة له على تويتر، إنه نزولا عند رغبة الصدر “قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي”.
وأضاف “لقد بذلنا جهداً مخلصاً وصادقاً لثني سماحته عن هذه الخطوة، لكنه آثر أن يكون مضحياً وليس سبباً معطِّلاً؛ من أجل الوطن والشعب، فرأى المضي بهذا القرار”.
من جانبه، أمر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر بإغلاق أغلب المؤسسات التابعة للتيار الصدري في العراق.
وكان الصدر، قد وجه بتقديم استقالات أعضاء الكتلة الصدرية إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وقال الصدر في بيان إنه “على رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري أن يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب، مع فائق الشكر لهم لما قدموه في هذه الفترة القصيرة جزاهم خيراً كما الشكر موصول لحلفائنا في تحالف إنقاذ الوطن لما أبدوه من وطنية وثبات.. وهم الآن في حل مني جزاهم الله خير الجزاء”.
وأضاف: “هذا شكر خاص لإبن عمنا السيد جعفر الصدر دامت توفيقاته الذي كان مرشحنا المستقل لرئاسة الوزراء”.
وتابع الصدر قائلا إن “هذه الخطوة تعتبر تضحية مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول، كما ضحينا سابقا من أجل تحرير العراق”.
ومنذ إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أكتوبر الماضي، لم تتمكن القوى السياسية العراقية من تأليف الحكومة الجديدة، بسبب رغبة تحالف “إنقاذ الوطن” بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، بتشكيل حكومة “أغلبية وطنية” فيما تسعى قوى الإطار التنسيقي، إلى حكومة “توافقية”


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

13:28

مهم من التعليم العالي لطلبة الجامعات

13:13

منع فيلم ديزني Lightyear من العرض في عدة دول عربية

13:02

التهديدات تنهال على رئيسة وزراء نيوزيلندا.. المحتجون دعوا لإعدامها

12:55

كارمن حسين .. اردنية تنجو من السجن من خلال عقوبة بديلة

12:45

الدغمي: الحلبوسي وعدنا بتنفيذ المشاريع المتفق عليها مع الأردن

12:44

مانشستر سيتي يقدم صفقة هالاند

12:41

مكافحة المخدرات تحذر الاردنيين من الشيطان القاتل

12:24

مخطط لإقامة حديقة استيطانية ضخمة بين القدس والبحر الميت

12:23

خياران يمنحان الأردن بطاقة التأهل أمام الكويت

12:07

محمد رمضان ونانسي عجرم في العقبة

12:00

أصحاب التاكسي : هناك أمورا تُدبّر بالخفاء ومن خلف الكواليس

11:50

التنمية: زيادة عدد الحضانات يوفر 70 ألف فرصة عمل

11:40

ولي العهد يرعى حفل تخريج ضباط جامعة مؤتة

11:33

حتى لا نخذل الاردن!

11:20

خارطة طريق للطلبة الأردنيين العائدين من الجامعات الأوكرانية

11:12

أيها المتفيهقون والمهرولون، ما خطبكم مع الإسلام والسلام ؟

11:09

الشبول: الاستثناءات بتقاعد موظفي الحكومة لا تتجاوز 5%

11:01

الشونة الشمالية: مبنى المدينة الحرفية مغلق منذ 10 أعوام بلا استثمار

10:55

كاتب سعودي يثير جدلًا واسعًا بترويجه للوطن البديل

10:36

سباق التسلح النووي.. تقرير يحذر من خطر يهدد العالم

10:29

تنمية أموال الأيتام تقرر تأجيل قسط حزيران

10:03

سلطة وادي الأردن: نسبة تخزين مياه الشرب شبه معدومة

09:57

وفيات الاثنين 13-6-2022

09:53

العثور على نقش أثري يوثق تولي عثمان بن عفان خلافة المسلمين

09:46

100 ألف دينار خسائر منتجي بيض المائدة يومياً

09:40

توجه لالغاء غرامات تأخير دفع الضريبة

09:34

تحويل قضية اختلاس في غرف تجارة للمدعي العام

09:28

الحواتمة ينعى الوكيل علاء بني ملحم

09:25

الرؤية الاقتصادية الأردنية

09:25

منهاج للصف السابع طُبع نهاية الأربعينات .. كتاب مذهل في عقلانيته واستنارته للمرحوم حسني فريز

09:22

فيصل الفايز: الأردن يمر اليوم بمرحلة دقيقة

09:16

الهوية الجامعة مرة أخرى

09:15

انخفاض ملموس على درجات الحرارة الإثنين

09:12

1500 وظيفة في مصانع ألبسة بالكرك والطفيلة

09:07

أبو الغيط: الدول العربية تتعرض لضغوط من الغرب

09:01

بايدن في المنطقة في تموز

07:40

إلقاء القبض على شخص قتل زوجته إثر خلافات بينهما

06:40

عاجل |بدء تساقط الامطار بغزاره في محافظة اربد

06:00

اعلام عبري: جهات امنية تطلب من الاسرائيليين مغادرة تركيا

05:57

دريد لحام يثير السعوديين بحديث له .. تفاصيل

05:51

الربابعة في احتفالية اربد: أين الكوره وأبناؤها يا دولة الرئيس ؟ يا وزيرة الثقافة . ؟

23:59

رئيس جامعة الاسراء يلتقى بأعضاء الهيئة التدريسية لكلية الصيدلة

23:25

هل ينجح “الميثاق” في وضع خطط تنفيذية للرؤية الاقتصادية؟

23:06

هل لدى الحكومة مفاجآت سارة؟

21:58

ابوغزالة يكتب:الاعصار القادم في الاقتصاد العالمي

20:57

حكومة الوحدة الوطنية برئاسة المهندس عبدالحميد الدبيبة تشرع في تنفيد بعض مشاريع ليبيا الغد برعاية سيف الاسلام القذافي

20:51

المزارع الخاصة بالأردن تطالب بتسريع إجراءات الترخيص

20:42

الأراضي والمساحة : وثيقة العائلة المالكة افراز وليست بيع وشراء

وفيات

وفيات الاثنين 13-6-2022الحواتمة ينعى الوكيل علاء بني ملحموفيات الاحد 12-6-2022الحواتمة ينعى العريف فراس السواريهوفيات الخميس 9-6-2022