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100 ألف دينار خسائر منتجي بيض المائدة يومياً

منذ 3 ثواني
100 ألف دينار خسائر منتجي بيض المائدة يومياً

وطنا اليوم:قدر عضو الاتحاد النوعي لمربي الدواجن حسان ابو دقر خسائر منتجي بيض المائدة يوميا بنحو 100 الف دينار تقريبا بسبب ارتفاع اسعار الاعلاف.
وفسر ابو دقر خسائر منتجي بيض المائدة بسبب ان بيض المائدة يباع من أرض المزرعة باقل من كلفة انتاجه موضحا ان كلفة انتاج طبق بيض المائدة يبلغ نحو 2.20 دينار في حين يباع من أرض المزرعة بنحو 1.60 الى 1.70 دينار تقريبا.
وبين ابو دقر ان الخسائر التي لحقت بمنتجي بيض المائدة تعود لارتفاع اسعار الاعلاف بشكل غير مسبوق خلال الفترة الحالية بسبب ارتفاع اسعار الشحن عالميا والازمة الروسية الاوكرانية.
وطالب ابو دقر وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الزراعة بالتنسيق مع الدول المجاورة لفتح باب التصدير لمائدة بيض المائدة وازالة كافة المعيقات للتخفيف من الخسائر التي لحقت بالمزارعين خلال الفترة الحالية.
واشار الى ان اختلاف اسعار طبق بيض المائدة في المحلات والمراكز التجارية يعود الى الهوامش الربحية التي يضعها كل مركز او محل موضحا ان طبق البيض يباع من ارض المزرعة بنحو 1.70 دينار.
ويبلغ عدد مزارع الدواجن المنظمة في المملكة 2,689 مزرعة، موزعة على المحافظات وتوزعت المزارع ما بين مزارع الدجاج اللاحم التي بلغ عددها 2,297 مزرعة بنسبة بلغت85.4% من العدد الكلي لمزارع الدواجن، ومزارع الدجاج البياض التي شكلت ما نسبته 10.4% من العدد الكلي لمزارع الدواجن بعدد بلغ 278 مزرعة. أما مزارع دجاج الأمهات، فقد بلغ عددها 114 مزرعة أو ما نسبته4.2% من العدد الكلي لمزارع الدواجن


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