عاجل |بدء تساقط الامطار بغزاره في محافظة اربد

وطنا اليوم_شهدت محافظة إربد صباح اليوم الاثنين، تساقطا للأمطار في أماكن متفرقة من المحافظة.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ اليوم الاثنين، انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 3 درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة أثناء النهار في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، أما أثناء الليل فتسود أجواء مائلة قليلاً للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة في باقي المناطق، وتخف سرعة الرياح تدريجياً.