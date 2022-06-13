اعلام عبري: جهات امنية تطلب من الاسرائيليين مغادرة تركيا

وطنا اليوم – نقلت القناة 13 العبرية عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن هناك خشية حقيقية وفورية على حياة الإسرائيليين المتواجدين في تركيا.

وطالب المسؤول الإسرائيلي، بعودة كافة الإسرائيليين من الأراضي التركية.

وأضاف المسؤول للقناة العبرية، أن هناك انتشارا واسعا لخلايا إيرانية في تركيا، تبحث عن إسرائيليين لخطفهم وقتلهم، بحسب زعمه.

وبحسب المسؤول العسكري، فإن المنظومة الأمنية لدى الاحتلال درست حظر الرحلات الجوية إلى تركيا.

وذكر، أن الأجهزة الاستخباراتية التركية تعمل بشكل كبير على إحباط كافة المحاولات الإيرانية لاستهداف الإسرائيليين على الأراضي التركية.