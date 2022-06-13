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دريد لحام يثير السعوديين بحديث له .. تفاصيل

منذ 10 ثواني
دريد لحام يثير السعوديين بحديث له .. تفاصيل

 

وطنا اليوم –  تسبب الفنان السوري دريد لحام بموجة غضب لدى الشعب السعودي، بعد تداول مقطع فيديو  له من مقابلة سابقة على قناة الميادين، قال فيها ان أمريكا ومن معها في المنطقة اعتدوا على الشعب اليمني الفقير المسكين، الذي رفع راية فلسطين في كل مهرجاناته”، مشيرا ان اليمنيين يذبحون ليلاً نهاراً بالطائرات بالمدفعية والصواريخ.

وتابع الفنان قوله: “يا عمي أنتم رح تكفرونا بمسألة الأمة العربية، إذا نحنا أمة عربية ما بصير شعب عربي يذبح شعب عربي آخر”، مؤكدا انه يشعر بالخجل عندما يسأله أحفاده حول وحدة الأمة العربية في الوقت الذي يذبح الاخوان بعضهم البعض ويتعرض اليميين للموت يوميا.

وبعد تداول هذه التصريحات، تعرض دريد اللحام لهجوم حاد وانتقادات قاسية وخاصة من قبل السعوديين، الذين اتهموه بالانحياز والتناقض في الوقت الذي يدين قتل احد الشعوب ويدعم قتل شعب آخر، كما قالت الكاتبة السورية لينا الطيبي، ان الفنان السوري كان يمثل مسرحيات كتبها الشاعر محمد الماغوط، من غير أن يفهم فحوى الكلام الذي يردده، فيما تساءل آخرون بعد كلامه ضد السعودية حول تعاقد أم بي سي معه.

ورغم الانتقادات التي تعرض لها، أيد البعض كلام دريد لحام، مؤكدين ان الشعب اليمني يعاني منذ سنوات من اثار الحرب ضده.


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