رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نظيره الإماراتي

وطنا اليوم:استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أمس السبت، في مطار ماركا العسكري، رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، والوفد المرافق، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي والتنسيق العسكري المشترك بين البلدين الشقيقين.

وجرى للوفد الضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، كما عزفت الموسيقى النشيد الوطني الإماراتي.

وفي سياق متصل، استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة في مكتبة في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم الأحد الوفد الضيف، واستمعوا إلى إيجازات قدمها عدد من مدراءالقيادة العامة، استعرضوا من خلالها أوجه التعاون المشترك بين الجيشين الشقيقين.

وفي نهاية الزيارة الذي حضره السفير الإماراتي والملحق العسكري في عمان وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، تم تبادل الهدايا والدروع التذكارية بين الجانبين