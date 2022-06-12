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تهنئة وتبريك من غرفة تجارة مادبا ل منصور ابو رقيق
منذ 5 دقائق
رئيس واعضاء غرفة تجارة مادبا يهنؤن السيد منصور سلامة ابورقيق بمنصبه الجديد مديرًا لشركة اورنج في محافظة مادبا
متمنين له التوفيق.
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