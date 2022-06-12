وفاة و21 اصابة إثر حوادث مرورية خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:تشهد جميع مداخل العاصمة عمان والطرق الخارجية بين المحافظات، حركة سير نشطة تزامنا مع بداية عمل الاسبوع.

وبحسب التقرير المروري اليومي عبر اذاعة “أمن إف إم” الأحد، تم تسجيل 268 حادثا في عمان، منها 255 حادثا نتج عنها اضرار مادية و13 حادثا اصابات متوسطة من بينها سجلت حالة وفاة واحدة في منطقة اختصاص شمال عمان تم اخلاءها الى المستشفى.

وكما سجل في المحافظات 121 حادثا مروريا منها 112 حادث نتج عنها اضرار مادية فقط و9 حوادث نتج عنها اصابات متوسطة ، حيث تم اسعافهم جميعا الى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم