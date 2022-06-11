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الصرايرة يولم لزوار مقامات الصحابة في المزار الجنوبي

منذ ثانيتين
الصرايرة يولم لزوار مقامات الصحابة في المزار الجنوبي

وطنا اليوم/ استقبل العين جمال الصرايرة ابو محمد  أكثر من ٥٠٠ شخص من اهل السنه والجماعه من مختلف محافظات المملكه وأمين عام وزارة الأوقاف وقاضي القضاه الأردني ورجالات من المجتمع المحلي مساء اليوم في منزله الواقع في بلدة مؤته جنوب محافظة الكرك وقام بأكرامهم والترحيب بهم بإسمة وإسم عشائر محافظة الكرك
حيث عرف عن الصرايرة أنه من أصحاب الأيادي النقيه الخيره الممدوه لكل محتاج ومعروف أنه من رجالات الكرك والوطن المضياف وذو اصل طيب في حين شكر أهل السنة والجماعة والضيوف الصرايرة علي حسن الاستقبال والترحاب.

نعم هؤلاء هم رجال الكرك الذي عرفناهم بطيب اصلهم وكرمهم اطال الله بعمرك وامدك بالصحه والعافيه معاليك ..ولك الاجر والثواب


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