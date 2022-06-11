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عامل وطن يشعل مواقع التواصل

منذ ثانيتين
عامل وطن يشعل مواقع التواصل

 

 

وطنا اليوم –  أشعل عامل وطن أردني اسمه محمد الأسمر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تحقيقه لقصة نجاح باهرة.

 

وحصل الأسمر على درجة البكالوريوس من جامعة أردنية بتخصص المحاسبة بتقدير جيد جداً رغم ظروف العمل المتعبة والشاقة.

 

وتاليا ما كتبه الأسمر على صفحته في موقع الفيسبوك: 

 

” الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك يا رب ولعظيم سلطانك ” 

 

“”اللَّهم كما أنعمت فَ زد ، وكما زدت فَ بارك ‏‎وكما باركت فَ تمم ، وكما أتممت فَ ثبِّت “”

 

بفضل الله – عز وجل – وما تبقى سوى أيام معدودات على مشواري الجامعي بحصولي على درجة البكالوريوس من جامعة جرش الاهلية تخصص المحاسبة بتقدير جيد جداً بهدي تخرجي إلى سندي و قوتي و ملاذي بعد اللّه إلى الأرواح التي سكنت قلبي وأنارت شمعة في دربي إلى والدي و والدتي و إخواني وإلى ذاتي و زوجتي إلى حلمي إلى ما أريد أهدي هذه السنين ثمرة جهدي وسهر الليالي و خلاصة المشوار.. فأدامكم الله بجانبي سنداً لا ينحني


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