صور/ “فريق اجيال الزيتون” يطلق مسابقه جائزة الاطفال للزيتون

وطنا اليوم – اطلاق فريق اجيال الزيتون مسابقه جائزة الاطفال للزيتون بالتعاون مع Emmanuelle Dechelette والشبكة النسائية الأردنية لزيت الزيتون برعايه عميد قطاع الزيتون الاردني السيد تيسير النجداوي القائم باعمال نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الاردنيه وصاحب شركه مواسم النجداوي الرائده والعريقه بزراعه وصناعه الزيتون وزيته المبارك بمنطقه ام جوزة/محافظة البلقاء.

حيث تم عقد احتفاليه بحضور العديد من ممثلي الدول الأعضاء باجتماعات المجلس الدولي للزيتون وخبراء محليين وعالميين تخلله عشاءفاخر للضيوف الكرام من بيت كريم …

يذكر ان فريق اجيال الزيتون تشكل من ابناء وبنات المزارعين والمنتجين لزيت الزيتون الاردني والخبراء بالتقييم الحسي لزيت الزيتون وسنبدأ بإذن الله العمل لتدريب هذا الفريق ليكون النواه الاولى في العالم وننطلق لجميع اطفال العالم. بوركت السواعد التي تعمل لنفع الوطن.