بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. مجتمع مدني

صور/ “فريق اجيال الزيتون” يطلق مسابقه جائزة الاطفال للزيتون

منذ دقيقة واحدة
صور/ “فريق اجيال الزيتون” يطلق مسابقه جائزة الاطفال للزيتون

 

 

وطنا اليوم –  اطلاق فريق اجيال الزيتون مسابقه جائزة الاطفال للزيتون بالتعاون مع Emmanuelle Dechelette والشبكة النسائية الأردنية لزيت الزيتون برعايه عميد قطاع الزيتون الاردني السيد تيسير النجداوي القائم باعمال نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الاردنيه وصاحب شركه مواسم النجداوي الرائده والعريقه بزراعه وصناعه الزيتون وزيته المبارك بمنطقه ام جوزة/محافظة البلقاء.

حيث تم عقد احتفاليه بحضور العديد من ممثلي الدول الأعضاء باجتماعات المجلس الدولي للزيتون وخبراء محليين وعالميين تخلله عشاءفاخر للضيوف الكرام من بيت كريم …
يذكر ان فريق اجيال الزيتون تشكل من ابناء وبنات المزارعين والمنتجين لزيت الزيتون الاردني والخبراء بالتقييم الحسي لزيت الزيتون وسنبدأ بإذن الله العمل لتدريب هذا الفريق ليكون النواه الاولى في العالم وننطلق لجميع اطفال العالم. بوركت السواعد التي تعمل لنفع الوطن.

Screenshot 2022 06 11 16 11 58 55 - وطنا نيوز

Screenshot 2022 06 11 16 11 49 17 - وطنا نيوز

Screenshot 2022 06 11 16 11 38 76 - وطنا نيوز


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

15:53

ماهي نقاط ضعف الإقتصاد العالمي التي تحدث عنها الساكت..؟

15:45

هل سمع أحدكم من المسؤولين بمركز إبداع الكرك؟

15:20

هام للاردنيين حول حبس المدين

15:00

عاجل | حملة أمنية في الكرك

14:28

حريق كبير بالقرب من مجمع عمان باربد

13:30

المكافحة تلقي القبض بتاجر مخدرات بطريقة جهنمية

13:15

تغليظ عقوبة أصحاب سوابق كرروا جرائمهم حتى 8 سنوات

13:01

لغة لافتات بلدية إربد

13:00

مادبا.. مقتل عشريني طعنا اثر خلافات شخصية

12:19

خبير الأفاعي الأردني “الصقور” يحذر من خطر أفعى فلسطين ويكشف اماكن تواجدها في الاردن

12:07

الأردن الجديد : هيئة شؤون المستقبل في مجلس الأمن القومي  ؟ 

11:59

تجديد اتفاقية خدمات الاتصالات بين القوات المسلحة وأورنج الأردن

11:41

غازي ابو جنيب الفايز يتحدث عن منصة المغترب الأردني

11:17

عامل وطن يثير اعجاب نشطاء التواصل الاجتماعي بعد تخرجه من الجامعة

11:12

سوريا: تعطل مطار دمشق الدولي نتيجة العدوان الاسرائيلي

11:03

رصاصة طائشة تصيب شاب بالرأس أمام منزله في إربد

10:56

الزراعة تعلن عن توفر كافة احتياجات المواطنين من الاضاحي

10:29

النادي الصيفي لعام 2022  بنادي الارينا في عمان الأهلية

08:55

مجدداً … خطأ اخر في يافطات بلدية إربد (كونوا) وليس ( كونو)

08:44

“مدرسة الروابي للبنات”.. رغم الجدل تستعد نتفليكس لعرض الجزء الثاني

08:38

الأردنية حنان أبو عثمان تنفرد بلقب أول خريجة برتبة “ربان أعالي بحار”

08:26

أين المشكلة في الأردن؟

06:20

مقترح أميركي لبناء دفاع جوي مشترك يضم “إسرائيل” ودول عربية بينها الاردن

06:15

مذيع هندي يدعو لقصف المسجد النبوي بالصواريخ الإسرائيليّة!

06:10

45 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في “الأقصى”

06:05

محمد بن زايد وبنيت يبحثان التعاون الثنائي

06:02

الكشف عن حطام سفينة ملكية بريطانية غرقت قبل 340 عاما

05:51

ارتفاع درجات الحرارة اليوم السبت

05:47

محافظ الكرك يوضح حول المقطع المتداول في الكرك

05:42

المجالي يكتب: قراءة في خطاب شهير للمغفور له الملك الحسين في 19 شباط 1986

23:42

كيف استدعى الجهاز الفني للرديف لاعبا مصابا ومادور الجهاز الطبي

23:24

بلدية اربد: ازالة يافطات تحتوي خطأ لغوي

22:33

مخنوقون” جميعا.. ما الحل؟

21:29

النائب حداد : لدينا حكومة فاقدة البوصلة مهمتها بيع الوهم للمواطنين

21:11

طهبوب تستذكر كايد مفلح العبيدات و خضر شكري يعقوب

20:47

الأردن التاسع عربيا بالأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية

20:28

مدير لمدرسة بالـ1958 يرعى احتفالها باستقلال الأردن

20:20

كينيدي: الكوكايين أرخص من البنزين في الولايات المتحدة

20:13

إطلاق فعاليات إربد العاصمة العربية للثقافة الأحد

19:58

وكيل أعمال زيدان يرد على خبر توقيعه مع باريس

19:44

البنك المركزي الروسي يخفض الفائدة إلى مستوى ما قبل الحرب

19:40

الجغبير: الصناعيون على خطى الملك بالانجاز ونجدد البيعة والولاء

19:36

مكافحة المخدرات: إخفاء أثر المواد المخدرة بتناول الأعشاب أكذوبة

19:31

رئيس الوزراء البريطاني : إما قبول تخفيضات في الأجور أو مواجهة الركود

19:23

المياه : الوضع المائي سيكون مشابها للسنوات الماضية

19:18

الأردن: لا اعتراف بسلطة محاكم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية

18:58

لماذا ارتدت #ملكة_جمال_فلسطين لباس الاسرى في سجون الاحتلال ؟

18:49

الزعبي: 2.6 مليون دينار مديونية نادي الرمثا

وفيات

وفيات الخميس 9-6-2022ملك حلوه الحوح وفارس حلقة يسعد صباحك في ذمة اللهوفيات الاربعاء 8-6-2022وفيات الثلاثاء 7-6-2022وفيات الاثنين 6-6-2022