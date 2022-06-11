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عاجل | حملة أمنية في الكرك

منذ 7 ثواني
عاجل | حملة أمنية في الكرك

وطنا اليوم_كشفت وزارة المياه والري/ سلطة المياه – مديرية الرقابة الداخلية انها نفذت حملة أمنية بالتنسيق مع مديرية الامن العام وقوات الدرك بالتنسيق مع المنسق الامني لدى الوزارة بالتعاون مع شركة مياه العقبة حملة لازالة الاعتداءات على الخط الناقل الرئيسي المزود لمناطق القصر / الكرك بمياه الشرب للمواطنين بطاقة 50 متر مكعب / الساعة لأستخدامها لري مزارع وبرك وتعبئة صهاريج مخالفة حيث تم ضبط الاعتداءات وازالتها.

وبالتفاصيل بينت وزارة المياه والري في بيان وصل الى رؤيا نسخة عنه انه ضمن الجهود المتواصلة لحملة احكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة قامت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه – الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياه العقبة وباسناد من مديرية الامن العام وقوات الدرك بازالة هذه الاعتداءات المتمثلة بسحب خطوط باقطار مختلفة واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة .

وثمنت الوزارة وعي و تعاون المواطنين الدائم وكافة الجهات الرسمية والشعبية والاهلية في المملكة لانجاح هذه الحملة مؤكدة ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة وكذلك الاجهزة الرسمية وخاصة مديرية الامن العام وقوات الدرك.


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