مادبا.. مقتل عشريني طعنا اثر خلافات شخصية

وطنا اليوم_قتل شاب اليوم اثر تعرضه للطعن بالصدر على يد آخر في منطقة التيم جنوب مادبا، حسب شهود عيان.







وقال شهود العيان ان الشابين يقنطون ذات المنطقة، وهناك خلافات شخصية فيما بينهما.







من جانبه قال مصدر طبي في المستشفى ان شابا وصل متوفيا الى قسم الإسعاف والطواريء في مستشفى النديم الحكومي في مادبا ساعات فجر اليوم السبت.







وتم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة وتعليق أسباب الوفاة لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية اللازمة.