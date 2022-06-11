عامل وطن يثير اعجاب نشطاء التواصل الاجتماعي بعد تخرجه من الجامعة

وطنا اليوم _ اثار الخريج محمد الأسمر اعجاب نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي بعد تخرجه من جامعة جرش وحصوله على شهادة البكالوريوس في المحاسبة بتقدير جيد جداً.

ويعمل الأسمر عامل وطن ضمن كوادر أمانة عمان، حيث اكد نشطاء على مواقع التواصل أن لمثله ترفع القبعات لتصميمه وإرادته لتغير حياته ليكون مثالاً للشباب العاطل عن العمل والذي يبحث عن الوظيفة المكتبية دون ان يطور من نفسه.

وكتب الأسمر على صفحته، اللَّهم كما أنعمت فَ زد ، وكما زدت فَ بارك ‏‎وكما باركت فَ تمم ، وكما أتممت فَ ثبِّت، بفضل الله – عز وجل – وما تبقى سوى أيام معدودات على مشواري الجامعي بحصولي على درجة البكالوريوس من جامعة جرش الاهلية تخصص المحاسبة بتقدير جيد جداً.

واضاف، ” أهدي تخرجي إلى سندي و قوتي و ملاذي بعد اللّه إلى الأرواح التي سكنت قلبي وأنارت شمعة في دربي إلى والدي و والدتي و إخواني وإلى ذاتي و زوجتي إلى حلمي إلى ما أريد أهدي هذه السنين ثمرة جهدي وسهر الليالي و خلاصة المشوار.. فأدامكم الله بجانبي سنداً لا ينحني.