رصاصة طائشة تصيب شاب بالرأس أمام منزله في إربد

وطنا اليوم_أٌصيب الشاب الأردني ابراهيم العطار برصاصة طائشة في رأسه أثناء تواجده أمام منزله بمنطقة حنينا شمال محافظة إربد.



وأوضح شقيق الشاب قاسم العطار في حديثه له، اليوم السبت، أن حالة شقيقه خطيرة ،حيث إن الرصاصة وصلت الدماغ.



وزاد شقيق الشاب أن أخيه المٌصاب كان متوجهاً وقلبه يملؤه السعادة الى منزله في ذات المنطقة الذي انشأه حديثاً ،وما لبث لدقائق حال وصوله على عتبات منزله الجديد حتى اصابته رصاصة طائشة تبين أنها رصاصة طائشة أُطلقت في أحد الأفراح الموجودة في المنطقة.



وأكد على انفطار قلوب أُسرته على ما أصابه نتيجة رصاصة طائشة دون وجود ادنى مسؤولية ممن أطلقها تجاه المجتمع.



وناشد شقيق الشاب الجهات المعنية النظر لأخيه بعين الرحمة ،ونقله الى المدينة الطبية للعلاج الفوري واصفاً حالته بالخطيرة.