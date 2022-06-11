مجدداً … خطأ اخر في يافطات بلدية إربد (كونوا) وليس ( كونو)

وطنا اليوم – خاص – بعد الجدل الذي اثارته يافطة اربد عاصمة الثقافة بسبب خطأ لغوي حيث كتب على اليافطة (انتي ) بدلاً من ( انت )، اظهر خطأ آخر في في احد اليافطات التي تم تعليقها في اربد بنفس المناسبة وهي إربد 2022 العاصمة العربية للثقافة، حيث كتب على اليافطة (كونو معنا) والصحيح هو (كونوا معنا) الامر الذي اثار استهجان مراقبين كيف لعاصمة الثقافة ان تقع بكل هذه الاخطاء اللغوية .

ناشطون علقوا على الاخطاء اللغوية التي ظهرت في يافطات عاصمة الثقافة متسائلين من الذي اشرف على اللغة والتدقيق اللغوي في عاصمة الثقافة .