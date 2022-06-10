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المياه : الوضع المائي سيكون مشابها للسنوات الماضية

منذ 3 ثواني
المياه : الوضع المائي سيكون مشابها للسنوات الماضية

وطنا اليوم:قال الناطق باسم وزارة المياه عمر سلامة إن الوضع المائي حرج بسبب تناقص المصادر المائية المتاحة وضعف تخزين السدود لغايات الشرب.
وأضاف مساء الجمعة، نعمل بكل ما وسعنا لتأمين كميات المياه المتاحة للمواطنين، مشيرا إلى أن أي عطل على المصادر يؤثر على التزويد المائي لمنطقة أو لأخرى.
وبين أن “ما زالت الأمور في جميع مناطق المملكة تسير بشكل معقول ويتم تزويد المناطق بكميات جيدة من المياه لكن بعض الأعطال التي تحدث بين الحين والآخر تربك التزويد”.
“الوضع المائي سيكون مشابهاً للسنوات الماضية ولا يخلو من بعض الاختلالات خاصة في المناطق المرتفعة” وفق سلامة.
وأكد أن دور تزويد المياه اليوم كان مخصصا لمناطق جنوب العاصمة (جاوة واليادودة)، مبيناً أن كسرا على الخط الناقل الرئيسي أدى لوقف الضخ واستهلك وقتا طويلا منذ ليلة أمس، حيث انتهت الطواقم من إنجاز الأعمال في ساعة متأخرة من اليوم.
ولفت إلى أن الأمور ستعود إلى طبيعتها، لكنه أوضح بذات الوقت، أن ضخ المياه سيحتاج إلى وقت حتى تنتظم خاصة إلى المناطق المرتفعة.
“بحلول الغد نأمل أن نتمكن من إعادة بعض هذه المصادر وضخها إلى مناطق الدور المعتمدة”، متابعاً “نعوّل على وعي المواطنين وتفهمهم لهذه الظروف ونقدم اعتذارنا الشديد لكل المواطنين على أننا لا نستطيع تقديم كميات كافية من المياه”.
وأضاف “تعاوننا جميعا في هذه الظروف المائية الصعبة هو الركيزة الأساسية، من خلال ترشيد استهلاك المياه، خاصة مع قدوم الموجة الحارة التي ستمر بها المملكة”.
وأكد “معرضون في أي وقت وفي أي منطقة لحدوث اختلالات بسبب محدودية المصادر وفي ظل الظروف المائية الحرجة، ونحن نقوم باستغلال كافة المصادر بكفاءة عالية لإيصال المياه إلى المواطنين”


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