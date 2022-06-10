عاجل- مالذي يجري في اسواق المال ؟ … ارتفاع كبير على سعر الدولار

وطنا اليوم – صرف الدولار مقابل الشيكل الاسرائيلي، مساء الجمعة، ارتفاعا كبيرا في التداولات المصرفية، عما كان عليه في ساعات الصباح الأولى.

ووصل سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الان في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 3.40 شيكل.

وبلغ سعر صرف الدولار مع ساعات الصباح الأولى اليوم الجمعة 3.36 شيكل، قبل أن يصل إلى 3.40 .

وخيمت أجواء من الصدمة على أسواق المال العالمية في تعاملات المساء، بعد أن كشفت بيانات أميركية، يوم الجمعة، تسارعا غير متوقعا في معدل التضخم في الولايات المتحدة، ليبلغ ذروة 40 عاما.

وبعد صدور البيانات (15:30 بتوقيت فلسطين)، تهاوت أسواق الأسهم الأميركية والأوروبية، وتعمقت خسائر الذهب فيما ارتفع الدولار، إذ بات من المؤكد أن يبادر الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، إلى تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة، ما يعني زيادة كلفة الديون للشركات.

وبحلول الساعة 16:20 بتوقيت الاردن ، هبط مؤشر “داو جونز” للأسهم الصناعية في بورصة نيويورك بنسبة 1.94%، ونزل مؤشر “ستنادرد آند بورز” الأوسع نطاقا بنسبة 2.38%، فيما تراجع مؤشر “ناسداك” لأسهم التكنولوجيا بنسبة 2.76%.

وكانت المؤشرات الأميركية الثلاثة فتحت التداولات على ارتفاع.

وفي أوروبا، تشهد الأسهم في جميع أسواق القارة هبوطا جماعيا.

ونزل مؤشر “يورو ستوكس 50″، الذي يضم أكبر 50 شركة في أوروبا بنسبة 2.62%، وهبطت مؤشرات “داكس” الألماني 2.2%، و”فوتسي” البريطاني 1.94%، و”كاك” الفرنسي 2.34%.

وكان مؤشر بورصة ميلانو الإيطالية الخاسر الأكبر، متراجعا بنسبة 4.62%.

وفي وقت سابق الجمعة، أظهرت بيانات رسمية تسارعا غير متوقع لمعدل التضخم في الولايات المتحدة، الأمر الذي يزيد الضغوط على الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) لتسريع وتيرة التشدد في سياسته النقدية.

وقال مكتب إحصاءات العمل إن مؤشر أسعار المستهلكين (المحدد الأساسي للتضخم) في أيار/مايو الماضي، ارتفاع بنسبة 8.6%، على أساس سنوي (مقارنة مع أيار 2021)، بفارق ثلاثة أعشار بالمئة عن تقديرات المحللين ومراكز البحث باستقراره عند (8.3%).

وجاء معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة في أيار الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 1982، ومتجاوزا أربعة أضعاف المعدل المستهدف من البنك المركزي الأمريكي عند 2% على المدى المتوسط.

وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي اجتماعا على مدى يومين في 14 و15 حزيران/يونيو الجاري، ويتوقع على نطاق واسع أن تبادر إلى رفع أسعار الفائدة الرئيسية بنصف نقطة مئوية على الأقل، لكن الزيادة غير المتوقعة في معدل التضخم تدعم مطالبات بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية بتسريع وتيرة رفع الفائدة إلى ثلاثة أرباع النقطة.

وعمق الذهب خسائره ليفقد حوالي 15 دولارا بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 16:34 بتوقيت الاردن، جرى تداول المعدن الأصفر في التعاملات الفورية عند 1834.58 دولار للأوقية (الأونصة)، بانخفاض 13.46 دولار أو بنسبة 0.73%.