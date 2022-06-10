بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

هذا العام.. السعودية تحقق مليار دولار يوميا من بيع النفط

منذ 3 ثواني
هذا العام.. السعودية تحقق مليار دولار يوميا من بيع النفط

وطنا اليوم:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقريرا نشرته بلومبيرغ عن حجم الأموال التي تجنيها المملكة العربية السعودية من بيع النفط يوميا والتي زعمت أنها تبلغ “مليار دولار في اليوم”.
وقالت بلومبيرغ في تقريرها: “مع اضطراب سوق النفط، أصبح لدى أكبر مصدر للنفط الخام في العالم مرة أخرى القدرة على تلبية الطلب.. فهي تجني مليار دولار يوميًا من النفط، ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية، جنبًا إلى جنب مع الهند، أسرع من أي دولة من دول مجموعة العشرين”.
​وكانت أسعار النفط حول العالم قد شهدت في الثاني من الشهر الجاري ارتفاعا ملحوظا بعد إعلان تحالف “أوبك +” زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا، في خطوة وصفها رئيس شركة الاستشارات (Rapidan Energy) بـ”الرمزية” من جانب السعودية أكثر منها مؤثرة بالفعل في السوق.
وقفز سعر خام برنت بنسبة 1.5% ليصل سعر البرميل إلى 118 دولارا أمريكي بعد أن كان 113 دولارا أمريكيا مطلع اليوم.
وتؤكد هذه المؤشرات حقيقة أن الزيادة الطارئة من جانب “أوبك +” ليست كافية لحل مشكلة الإنتاج والحفاظ على استقرار الأسعار.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

10:49

تل أبيب تنشر منظومة رادرات في الخليج لمواجهة إيران

10:42

الخلود الرخيص ((لمن يقرأ))

10:35

غزة تحظى بشواطئ نظيفة لأول مرة منذ سنوات

10:09

عجلون: أزمة مياه في غياب محطة تحلية

09:57

الأردن يسمح بدخول مساعدات غذائية لمخيم الركبان بسوريا

09:52

رئيس الموساد الأسبق: التهديد الأكبر على إسرائيل هو نحن

09:30

مقتل 3 بالرصاص في مصنع بولاية ماريلاند الأميركية

09:26

المرصد الأردني: زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزيرة قبرص

07:28

جعفر حسان والواجهة الاقتصادية، فاخوري في المشهد قريباً، دروزة وشحادة وسيف، الرزاز على عشاء النسور ، العسعس لايرغب ، (جروب ) واتس اب والتل ليس معني، من أطاح بالملقي ؟ احمد عبيدات والمصري… ماذا هناك ؟

07:20

تفاصيل الهجوم الاسرائيلي على جنوب دمشق

07:13

هل تصبح مصر محطة لنقل الحبوب الروسية للدول الأخرى؟

06:57

قرداحي يثير غضب السعوديين مجدداً…..”لم يُرسلوا صهريج بنزين”

06:45

عاجل – وكالة الأنباء السورية “سانا”: وسائط الدفاع الجوي تتصدى لهجوم إسرائيلي استهدف بعض النقاط جنوب مدينة دمشق

06:39

مسؤول لبناني : الدولة فرطت

06:34

البوايزة يحصد الجائزة الأولى في مسابقة الخط العربي الدولية بالقاهرة

06:32

اصول الثورة العربية الكبرى

00:06

وفد جمعية الفنادق برئاسة عبدالحكيم الهندي يلتقي رئيس مجلس مفوضية العقبة الاقتصادية الخاصة

23:45

الخصاونة في السفارة البريطانية

23:40

رجل الأعمال زياد المناصير لا يُفكر بتقلد منصب سياسي

23:36

الكباريتي: معالجة تراجع النمو لا يكون إلا من خلال الاستثمار

23:32

من هي الطفلة التي خطفت انظار الملك ؟

23:24

لواء الحرس الملكي الخاص بطل لمسابقة المحارب الدولية

23:15

عقل : الضريبة السابقة على المحروقات كانت نسبية على كافة عناصر المشتقات، بينما الضريبة الحالية ثابتة

23:13

حارس الفيصلي أبو ليلى يلوح من الكويت بفسخ العقد

21:19

حزب الكرامة “تحت التأسيس” يهنئ جلالة الملك بعيد الجلوس الملكي

20:38

المناصير يستثمر بقطاعي الأسمدة والنحاس في منطقة ضانا

20:31

الحموي : لا يوجد نقص لمادة الطحين في أي منطقة بالأردن

20:14

استشهاد جندي أردني اثر القيام بواجبه في مالي

19:40

الفراية يذبح جميع الخراف ..

19:36

وزارة الزراعة تصدر بياناً مهماً حول نفوق الأبقار في المفرق

19:32

وفاة طفل غرقا في قناة الملك عبدالله

19:24

الملك يفتتح مشروع توسعة وإعادة تأهيل الميناء الصناعي بالعقبة

19:21

الفاو: فاتورة الغذاء العالمية تقترب من رقم قياسي

19:17

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة مؤتة والأكاديمية الليبية للدراسات العليا

19:15

1.8 مليار دينار قيمة ارتفاع الإيرادات في الأردن

19:04

جامعة الإسراء تشارك في ورقة العمل التدريبية المقامة في جامعة اوسيجيك

18:59

حادثة التحرش

18:30

الكايد من ذيبان : المشاريع الصغيرة هي القاعدة الرئيسية للإنتاج والتشغيل

16:59

وزير الاستثمار: سنعمل على توفير مليون فرصة عمل للأردنيين

16:52

وزير العمل: نحرص على الحد من البطالة

16:20

عمان الأهلية توقع مذكرة تفاهم مع جامعة أونينتونو الإيطالية

16:18

عمان الأهلية تقيم اليوم الوظيفي 2022 لخريجي الجامعة وأبناء المجتمع المحلي

16:16

أسرة عمان الاهلية تهنئ بعيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش

16:02

الملك ينعم بأوسمة ملكية على عدد من الضباط وضباط الصف

15:56

الملك يرعى احتفالا أقامته القوات المسلحة في صرح الشهيد

15:35

تغريم شاب أردني 680 ألف دينار لارتكابه القدح والذم

15:27

جامعة البترا تهنئ الوطن وقائده بمناسبة عيد الجلوس الملكي

15:19

رئيس الجامعة الأردنية العقبة يهنئ القائد بعيد الجلوس الملكي

وفيات

وفيات الخميس 9-6-2022ملك حلوه الحوح وفارس حلقة يسعد صباحك في ذمة اللهوفيات الاربعاء 8-6-2022وفيات الثلاثاء 7-6-2022وفيات الاثنين 6-6-2022