هذا العام.. السعودية تحقق مليار دولار يوميا من بيع النفط

وطنا اليوم:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقريرا نشرته بلومبيرغ عن حجم الأموال التي تجنيها المملكة العربية السعودية من بيع النفط يوميا والتي زعمت أنها تبلغ “مليار دولار في اليوم”.

وقالت بلومبيرغ في تقريرها: “مع اضطراب سوق النفط، أصبح لدى أكبر مصدر للنفط الخام في العالم مرة أخرى القدرة على تلبية الطلب.. فهي تجني مليار دولار يوميًا من النفط، ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية، جنبًا إلى جنب مع الهند، أسرع من أي دولة من دول مجموعة العشرين”.

​وكانت أسعار النفط حول العالم قد شهدت في الثاني من الشهر الجاري ارتفاعا ملحوظا بعد إعلان تحالف “أوبك +” زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا، في خطوة وصفها رئيس شركة الاستشارات (Rapidan Energy) بـ”الرمزية” من جانب السعودية أكثر منها مؤثرة بالفعل في السوق.

وقفز سعر خام برنت بنسبة 1.5% ليصل سعر البرميل إلى 118 دولارا أمريكي بعد أن كان 113 دولارا أمريكيا مطلع اليوم.

وتؤكد هذه المؤشرات حقيقة أن الزيادة الطارئة من جانب “أوبك +” ليست كافية لحل مشكلة الإنتاج والحفاظ على استقرار الأسعار.