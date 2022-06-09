145 مليون دينار كلفة تطوير الميناء الصناعي بالعقبة

وطنا اليوم:قال رئيس سلطة العقبة الخاصة نايف البخيت، الخميس، إن مشروع توسعة وإعادة تأهيل الميناء الصناعي أتى تجسيدا لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف البخيت في تصريح: أن شركة تطوير العقبة كممثل للحكومة تملك الميناء وشركة الميناء الصناعي هي المطور له.

وقال إن كلفة تطوير الميناء الصناعي حوالي 145 مليون دينار.

“الميناء الصناعي رفد الخزينة بـ 12 مليون دينار العام الماضي ونتوقع أن يتضاعف الرقم بعد التطوير” وفق البخيت الذي قال إن الميناء الصناعي يصدر مواد بما قيمته 2.5 مليار دولار.

ولفت إلى أن “شركة الموانئ الصناعية المملوكة لشركة الفوسفات والبوتاس أهم شركتي تعدين في الأردن ونحن نعلم مدى مساهمة هاتين الشركتين في الاقتصاد الوطني وما تنتجه من مواد تصدر إلى كل دول العالم.”

“دائما التنافس المينائي يعتمد على مدة مكوث السفن، وفترة التحميل، وأجور المناولة (…) هذا الميناء فترة مكوث السفن به قليلة وكلفة المناولة ستكون منافسة على مستوى المنطقة مما يجعل الميناء ذو فائدة إضافية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وللاقتصاد الأردني بشكل عام” وفق البخيت

ويعتقد البخيت أنه سيكون هناك قريبا تصدير من هذا الميناء إلى فنلندا.