قيادات حزب الانصار تلتقي قيادات شبابية وشعبية في ديوان الشيخ طلال الماضي

وطنا اليوم- يواصل حزب الانصار بقيادته النشطة عقد اللقاءات المتتالية على مساحات الوطن من شماله الى جنوبه ، وفي خضم السباق المحموم بين القوى السياسية للخروج برؤية واضحة حول مستقبل العمل الحزبي في ضوء مخرجات لجنة التحديث السياسية والتشريعات الناظمة للعمل الحزبي والسياسي تابعت قيادات الانصار مشوارها المارثوني لتلتقي بشباب ووجهاء منطقة البادية الشمالية في منزل الشيخ طلال الماضي.

وقد تخلل اللقاء نقاش وحوار بناء حول مستقبل الحياة السياسية في ضوء المستجدات في جو من المحبة التي تربط قيادات الحزب بالشيخ الماضي.

وكان الحزب قد انتهج خط سير واضح في التواصل الجماهيري لعرض برنامجه من أجل تعزيز المشاركة الشعبية في الاحزاب والتي تلقى عزوفا كبيرا في اوساط الشباب هذه القضية المؤرقة التي يحاول الحزب ان يجعل منها قضية ذات اولوية في أجنداته وبرامجه الاقتصادية والاجتماعية.