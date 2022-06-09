وطنا اليوم يهنئ الملك بمناسبة عيد الجلوس الملكي الثالث والعشرين

تتقدم الأسرة الإعلامية لوكالة وطنا الإخبارية موقع “وطنا اليوم” ممثلة برئيس مجلس الإدارة الدكتور قاسم العمرو ، ورئيس وأعضاء هيئة التحرير ، وكافة العاملين بالموقع من مقام جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه بمناسبة عيد الجلوس الملكي الثالث والعشرين، ضارعين إلى الله عز وجل أن يحفظ جلالته وولي عهده ويحرسهما بعينه التي لا تنام، ويديمهما ذخرا للأردن والأردنيين.

وكل عام والوطن وقائد الوطن بألف خير