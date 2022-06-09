الفوسفات تهنئ الملك بعيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش

وطنا اليوم:هنأ رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركة وجميع العاملين فيها، جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بمناسبة عيد الجلوس الملكي الثالث والعشرين.

كما هنأ الدكتور الذنيبات جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.

وأعرب الدكتور الذنيبات عن أصدق التهاني لجلالة الملك وسمو ولي العهد بهذه المناسبات الوطنية العزيزة، التي تشكل محطات مضيئة في تاريخ الدولة الأردنية وعهد جلالته الميمون، وفي مسيرة التحديث والتطوير التي يشهدها الأردن في مختلف المجالات ويقودها جلالته بكل ثقة.

وقال الدكتور الذنيبات، إن هذه المناسبات تتزامن مع دخول الدولة الاردنية مئويتها الثانية، التي يتطلع فيها الاردنيون الى استمرار مسيرة الاصلاح الشامل، والعمل والبناء والتقدم للأردن الحديث والانموذج بقيادة جلالته .

وأكد أن شركة مناجم الفوسفات الأردنية، ستبقى رافدا وداعما للإقتصاد الوطني، وانموذجا للشركات الأردنية الناجحة، تعكس رؤية ملكية عمادها الانجاز والريادة، وتستلهم رؤية جلالته نحو مستقبل أفضل للأردن والأردنيين.

وقال ان الأسرة الأردنية الكبيرة ، وهي تحتفل بهذه المناسبات العزيزة على قلوبنا، تضرع الى الله العلي القدير، ان يحفظ جلالته وسمو ولي عهده، والأسرة الهاشمية، وان يعيدها على جلالته بالخير واليمن والبركات، وعلى الشعب الأردني والوطن الغالي بمزيد من التقدم والازدهار.