النسور: يوم الغارة ويوم الشدة انتم مع الوطن

وطنا اليوم – أكد رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عبد الله النسور على المعاني السامية للاستقلال والإنجازات وأن الاستقلال يشكّل مَنَعة الأردن وقوته وصموده ونجاحاته التي حققها عَبر عقود.

واضاف الدكتور النسور خلال رعايته الحفل الذي نظمه تجمع البلقاء للمتقاعدين العسكريين بعيد الاستقلال والمناسبات الوطنية على ان عيد الاستقلال هو عيد البناء والعطاء والتميز والإنجازات وتحقيق الطموحات.

وقال النسور إن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين هو لسان حال هذه الأمة والمعبر عن ضميرها ووجدانها وان الاردن شهد نقلة نوعية وقوية جدا في كافه المجالات قلّ نظيرها في العالم.

وخاطب النسور المتقاعدين العسكريين قائلا « يوم الغارة ويوم الشدة انتم مع الوطن ومع الملك والنظام ومع القانون لرفع الظلم وانتم تَسوقوا ولا تُساقوا ولا تقودكم الأصوات الناعقه وانتم النخبة والكوكبة من المجتمع الاردني التي لا تزال تحظى باجتماع الشعب الأردني والذين يتمتعون بالصبر والحزم والقوة».

وألقى رئيس تجمع البلقاء للمتقاعدين العسكريين اللواء المتقاعد وليد الخرابشة كلمة اكد فيها أن الإحتفال بذكرى الإستقلال هي فرصة لشحذ الهمم للنهوض بالوطن فهي فرصه للتحفيز على العمل والبناء في جميع المجالات التعليمية والصحية والاقتصادية والسياسية يداً بيد ليبقى الاردن وحتى أمن وإستقرار.

واكد مدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين اللواء المتقاعد الدكتور اسماعيل الشوبكي ان الأردنيين تمكنوا بقيادة الهاشميين من ارساء دعائم الدولة الحديثة وترسيخ معالم المؤسسيه والحرية والديمقراطية ليزهوا الوطن بإنجازات ومكاسب كبيرة ويحظى بمكانة مرموقة بين الامم.

واضاف الشوبكي « لقد أصبح الأردن في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني نموذجا في العمل الجاد لإيجاد حلول لكثير من القضايا التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية مشيرا إلى عمل جلالة الملك الدؤوب لتطوير الحياة السياسية والاقتصادية والتنموية للمواطنين وبناء المؤسسة العسكرية والأمنية التي تمتاز بحرفيتها على مستوى العالم.

واكد رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري في كلمته على أن معاني الإستقلال كثيرة ولا تترجم بالاقوال وإنما بالأفعال وان الاردن اثبت بالرغم من كل التحديات وبرغم كل ما المّ به في محيط ملتهب انه قادر على الصمود والتحدي وان الاردن قدم ويقدم الكثير في كل مجال وان الاردن بقيادته الحكيمة اثبت للعالم انه القادر على قيادة المرحلة القادمة .

واكدت العميد المتقاعد وفاء نسور في كلمتها التي القتها بإسم القطاع النسائي في تجمع البلقاء للمتقاعدين العسكريين على معاني الاستقلال وافتخارنا كأردنيين بما تحقق من إنجازات في عهد جلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

واشتمل الحفل الذي تم خلاله تكريم أبناء الشهداء على قصيدة شعرية القتها نور العبد اللات تغنت فيها بالاستقلال وبالوطن وقيادته وبشهدائه كما اشتمل على وصلة فنية وطنية قدمتها فرقة القوات المسلحة