وطنا اليوم:يتقدم الدكتور قاسم العمرو وزوجته الدكتورة فدوى حموه بالتهنئة لشقيقتها أم معتز بمناسبة مناقشة ابنتها الغالية روزانا ضرار عودة لرسالة الماجستير بنجاح في إدارة الأعمال/ جامعة البترا وبعنوان:
“The Impact of Social CRM on Customer Retention in Cosmetics Companies in Jordan”
ألف مبروك ومنها لللأعلى دائما
الدكتور قاسم العمرو وزوجته الدكتورة فدوى حموه يهنئون روزانا ضرار بشهادة الماجستير
وطنا اليوم:يتقدم الدكتور قاسم العمرو وزوجته الدكتورة فدوى حموه بالتهنئة لشقيقتها أم معتز بمناسبة مناقشة ابنتها الغالية روزانا ضرار عودة لرسالة الماجستير بنجاح في إدارة الأعمال/ جامعة البترا وبعنوان: