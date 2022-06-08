الدكتور قاسم العمرو وزوجته الدكتورة فدوى حموه يهنئون روزانا ضرار بشهادة الماجستير

وطنا اليوم:يتقدم الدكتور قاسم العمرو وزوجته الدكتورة فدوى حموه بالتهنئة لشقيقتها أم معتز بمناسبة مناقشة ابنتها الغالية روزانا ضرار عودة لرسالة الماجستير بنجاح في إدارة الأعمال/ جامعة البترا وبعنوان:

“The Impact of Social CRM on Customer Retention in Cosmetics Companies in Jordan”

ألف مبروك ومنها لللأعلى دائما