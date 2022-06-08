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مؤسسة الضمان تحذر كافة متقاعديها ومشتركيها

منذ ثانيتين
مؤسسة الضمان تحذر كافة متقاعديها ومشتركيها

وطنا اليوم:حذّرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي كافة متقاعديها ومشتركيها من مشاركة أيّة معلومات أو أرقام سرية تخص حساباتهم البنكية بما فيها أرقام الحسابات أو أرقام البطاقات أو رمز التحقق OTP مع أيّة جهات تنتحل اسم المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي وتقوم بطلب هذه المعلومات بحجة تزويد رقم الآيبان للضمان الاجتماعي.
وأكدت المؤسسة أن تزويدها برقم الآيبان يتم من خلال التواصل مع البنوك مباشرةً أو من خلال القنوات الرسمية التي يوفّرها كل بنك وهي إما من خلال مركز الخدمة الهاتفية للبنك أو تطبيق الموبايل أو موقع البنك على الانترنت أو الصرافات الآلية ولا تطلبها إطلاقاً عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت المؤسسة أن كافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي موثقة رسمياً بإشارة (✅) وبجميع الاحوال لا تطلب من جمهورها تزويدها ببيانات أو صور تتعلق بحساباتهم البنكية خاصة بطاقة الصراف.
وأشارت المؤسسة إلى أن بيانها جاء نتيجة قيام بعض الجهات بإنشاء حسابات وهمية ومزيفة بإسم مؤسسة الضمان الاجتماعي وتدّعي أنها تمثلها وتطلب بيانات الحسابات البنكية بشكل يدوي عبر خدمة الماسنجر أو التعليقات وبيانات تتعلق ببطاقة الصراف الآلي، داعيةً جميع من تلقّى هذه الرسالة وقام بتزويد هذه الجهات بصورة بطاقة الصراف أو بياناتها مراجعة البنك الذي فيه حسابه بالسرعة الممكنة.
وأكدت المؤسسة أنها تتعامل مع هذه الجهات التي تنتحل اسمها بشكل مباشر بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لإغلاقها، داعيةً جميع متقاعديها ومشتركيها إلى استقاء المعلومات من موقعها الإلكتروني WWW.SSC.GOV.JO أو من خلال حساباتها الرسمية والموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك، تويتر، انستغرام، تيك توك، بودكاست الضمان)، أو من خلال مركز اتصالها الموحد على الرقم 117117


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